Младший брат Алексея Навального вышел на свободу после 3,5 лет в колонии
Младший брат оппозиционера Алексея Навального утром в пятницу, 29 июня, вышел на свободу. Он провел в колонии 3,5 года по делу «Ив Роше». Алексей Навальный тогда был приговорен к условному сроку
Младший брат оппозиционера Алексея Навального утром в пятницу, 29 июня, вышел на свободу. Он провел в колонии 3,5 года по делу «Ив Роше». Алексей Навальный тогда был приговорен к условному сроку.
Олег Навальный освободился из колонии №5 поселка Нарышкино Орловской области. Его встретили жена Виктория, старший брат и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает «Дождь».
Младший брат оппозиционера после выхода из колонии сообщил, что пока не определился, будет ли он заниматься политической деятельностью. В его ближайших планах «поехать домой, поесть шашлыка и окрошки».
Напомним, в конце 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навального виновными в хищении 31 млн рублей у компании «Ив Роше». Алексею суд назначил 3,5 года условного срока, а Олегу – 3,5 года реального срока.
Олег Навальный неоднократно подавал на условно-досрочное освобождение, но ему в этом постоянно отказывали из-за многочисленных взысканий.