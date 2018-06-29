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Общество
29 июня 10:11

Младший брат Алексея Навального вышел на свободу после 3,5 лет в колонии

Младший брат оппозиционера Алексея Навального утром в пятницу, 29 июня, вышел на свободу. Он провел в колонии 3,5 года по делу «Ив Роше». Алексей Навальный тогда был приговорен к условному сроку

Фото: navalny.com

Младший брат оппозиционера Алексея Навального утром в пятницу, 29 июня, вышел на свободу. Он провел в колонии 3,5 года по делу «Ив Роше». Алексей Навальный тогда был приговорен к условному сроку.

Олег Навальный освободился из колонии №5 поселка Нарышкино Орловской области. Его встретили жена Виктория, старший брат и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает «Дождь».

Младший брат оппозиционера после выхода из колонии сообщил, что пока не определился, будет ли он заниматься политической деятельностью. В его ближайших планах «поехать домой, поесть шашлыка и окрошки».

Напомним, в конце 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навального виновными в хищении 31 млн рублей у компании «Ив Роше». Алексею суд назначил 3,5 года условного срока, а Олегу – 3,5 года реального срока.

Олег Навальный неоднократно подавал на условно-досрочное освобождение, но ему в этом постоянно отказывали из-за многочисленных взысканий.

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