Московские власти ограничили доступ к неофициальной фан-зоне на Никольской улице
Московские власти решили закрыть доступ для иностранных и российских болельщиков на Никольскую улицу, которая с начала чемпионата мира по футболу стала местом их сбора. В четверг, 28 июня, сотрудники полиции установили на подходах к улице рамки металлоискателей
Московские власти решили закрыть доступ для иностранных и российских болельщиков на Никольскую улицу, которая с начала чемпионата мира по футболу стала местом их сбора. В четверг, 28 июня, сотрудники полиции установили на подходах к улице рамки металлоискателей.
«Эта улица в центре Москвы две недели была неофициальной фан-зоной ЧМ по футболу. Как говорится, погуляли и хватит», - написал в Twitter один из очевидцев.
Примечательно, что московские власти изначально планировали, что местом сбора футбольных болельщиков станет фан-зона на Воробьевых горах, однако многие иностранные гости «облюбовали» Никольскую улицу и стали собираться именно в этом месте. Похоже, что столичным властям не понравилась такая самодеятельность болельщиков и они решили ограничить доступ к «неофициальной фан-зоне».