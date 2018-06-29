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29 июня 00:02

Московские власти ограничили доступ к неофициальной фан-зоне на Никольской улице

Московские власти решили закрыть доступ для иностранных и российских болельщиков на Никольскую улицу, которая с начала чемпионата мира по футболу стала местом их сбора. В четверг, 28 июня, сотрудники полиции установили на подходах к улице рамки металлоискателей

Фото: РИА Новости

Московские власти решили закрыть доступ для иностранных и российских болельщиков на Никольскую улицу, которая с начала чемпионата мира по футболу стала местом их сбора. В четверг, 28 июня, сотрудники полиции установили на подходах к улице рамки металлоискателей.

«Эта улица в центре Москвы две недели была неофициальной фан-зоной ЧМ по футболу. Как говорится, погуляли и хватит», - написал в Twitter один из очевидцев.

Примечательно, что московские власти изначально планировали, что местом сбора футбольных болельщиков станет фан-зона на Воробьевых горах, однако многие иностранные гости «облюбовали» Никольскую улицу и стали собираться именно в этом месте. Похоже, что столичным властям не понравилась такая самодеятельность болельщиков и они решили ограничить доступ к «неофициальной фан-зоне».

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