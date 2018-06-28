Владимир Путин подписал закон о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров
После вступления закона в силу операторы поисковых систем будут нести ответственность за выведение в выдаче сайтов, доступ к которым ограничен на территории России
Фото: biz.liga.net
Президент Владимир Путин 28 июня подписал закон о введении штрафов за публикацию ссылок на заблокированные Роскомнадзором сайты.
После вступления закона в силу операторы поисковых систем будут нести ответственность за выведение в выдаче сайтов, доступ к которым ограничен на территории России.
За предоставление пользователям доменных имен и указателей страниц заблокированных порталов или их копий IT-компании будут оштрафованы. Кроме того, данный закон распространяется на VPN-сервисы и анонимайзеры.
Размер штрафа для поисковиков составит 700 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 50 до 300 тысяч рублей, а для физических – от 10 до 30 тысяч рублей.