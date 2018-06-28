Россиянам разрешат использовать телефонный номер в качестве удостоверения личности
В правительстве предлагают внести соответствующие поправки в федеральные законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан»
Российским гражданам в будущем предоставят возможность использовать номер своего мобильного телефона в качестве удостоверения личности. Сейчас данным вопросом занимается рабочая группа при правительстве по нормативному регулированию цифровой экономики.
В правительстве предлагают внести соответствующие поправки в федеральные законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан».
Поправки предполагают создание системы универсальных идентификаторов, которые позволят подтвердить личность граждан при оказании дистанционных услуг. Такими идентификаторами станут электронная подпись, номер мобильного телефона, биометрические и дактилоскопические данные, сообщают «Ведомости».
Эксперты в целом одобрили использование телефонного номера в качестве идентификатора личности, но высказали свои сомнения по поводу сферы его применения. Возможно, будет принято решение об ограничении использования телефонного номера в качестве удостоверения личности.