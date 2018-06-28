В Якутске тысячи жителей остались без света по вине выпускников
В столице Якутии тысячи жителей остались без света по вине выпускников школ. Во время празднования по случаю окончания школы подростки выпустили в небо фольгированные шары, которые запутались в проводах и спровоцировали аварию
В столице Якутии тысячи жителей остались без света по вине выпускников школ. Во время празднования по случаю окончания школы подростки выпустили в небо фольгированные шары, которые запутались в проводах и спровоцировали аварию.
Представитель компании «Якутскэнерго» сообщил РИА Новости, что без электричества остались около 25 тысяч человек.
К настоящему времени специалисты компании уже восстановили подачу электроэнергии.