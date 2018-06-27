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27 июня 13:43

Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении митинга против «пенсионного маневра»

Московские власти отказали движению «Левый фронт» в проведении митинга против повышения пенсионного возраста. Акция протеста была запланирована на 4 июля

Московские власти отказали движению «Левый фронт» в проведении митинга против повышения пенсионного возраста. Акция протеста была запланирована на 4 июля.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что в среду они получили «окончательный отказ в согласовании митинга по пенсионной реформе».

«Левый фронт» планировал провести митинг на площади Революции, но были согласны и на другие площадки даже вдали от центра города. Датой митинга движение выбрало 4 июля, так как в этот день в Москве не будет футбольных матчей, однако мэрия все равно ответила отказом.

В мэрии сослались на президентский указ о запрете на организацию массовых мероприятий во время проведения Чемпионата мира по футболу.

«Мы считаем, что чемпионат мира - лишь повод для отказа, просто власти не хотят, чтобы эта неприятная для них тема звучала на улицах города. Мы сегодня направили в Пресненский районный суд Москвы исковое заявление о признании незаконным отказа», - заявил Сергей Удальцов, слова которого приводит «Интерфакс».

Сторонники Алексея Навального также планировали провести акцию против повышения пенсионного возраста. Свое мероприятие они назначили на 1 июля, но получили отказ в его проведении от мэрии.

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