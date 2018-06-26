Меню
Общество
Летать за границу становится дешевле
Авторская колонка
26 июня 17:25
Обломов Вася

Музыкант

Все авторы

Протестовать стало «не модно»

Довольно часто встречаю в последнее время выражение: «Протест — это модно». Причем, те люди, кто это повторяют, едва ли задумываются о том, есть ли в этом выражении хоть какой-то смысл. Людям вообще свойственно повторять чужие умозаключения, выдавая за свои.

Но я не совсем об этом. Началась «мода» в 2011-2012, когда были сфальсифицированы выборы сначала думские, потом президентские. Власть тогда, испугавшись, публично восторгалась мужеством и сознательностью митингующих, но быстро взяла себя в руки и дискредитировала всех протестующих всеми доступными способами. Даже террорист Доку Умаров, который «по версии спецслужб» был организатором разных московских терактов, тогда появился в интернете в нелепом видео, где внезапно стал поддерживать «гражданское общество в России». Правда, ролик с ним вскоре удалили от греха.

Кого-то посадили, кого-то уволили, кому-то запретили выступать, кто-то уехал, а кто-то и сам замолчал (сколько можно об одном и том же?). Словом, никаких особенных перемен не случилось. Наоборот.

Потом был Крым, война с Украиной, незаметные похороны десантников, изоляция, запрет иностранных продуктов, падение рубля, убийство Немцова, пара новых выборов (таких же) и даже повышение пенсионного возраста. Это если кратко.

Теперь же, когда дела в стране обстоят гораздо хуже, чем при Медведеве (даже член партии «Единая Россия» Вадим Дымов в фэйсбуке сетует, что страна катится в пропасть), а бескомпромиссный телеведущий Владимир Соловьев ругает цены на бензин, протестовать стало «не модно». Сейчас стало модно «любить Родину», «смотреть на вещи шире» и смеяться над дураками, которые «только и делают, что ноют». В общем, сейчас модно говорить, что протест — это модно. Это я на всякий случай для тех, кто хочет быть в тренде.

Сейчас на главной
городской транспорт
По столице на автобусе с риском для жизни
Водители «Мосгортранса» лично отвечают за безопасность пассажиров, но вынуждены выезжать в рейс на неисправных машинах. А хочешь отремонтировать транспорт, покупай запчасти за свой счет
Горячие новости
Власти Китая в пятый раз за год снизили цены на бензин и дизтопливо
Госкомитет по делам развития и реформ КНР сообщил о снижении цен на бензин на 55 юаней. После вступления в силу постановления, тонна бензина подешевеет до 8220-8795 юаней
Горячие новости
Госдума разрешит россиянам собирать в лесу ягоды и грибы для продажи
Депутаты готовят законопроект позволяющий россиянам собирать в лесу ягоды и грибы, и зарабатывать за счет их продажи. Действующее законодательство не запрещает гражданам заниматься сбором, но только для личных нужд
Горячие новости
Дружеско-семейный подряд
В Чеченской республике около 30% от всех чиновников оказались родственниками главы региона Рамзана Кадырова. Еще 23% госслужащих являются односельчанами Кадырова, а 12% людей у власти - это его друзья и их родственники
Горячие новости
Кому закон не писан
Один из владельцев компании «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев построил имение на 800 кв.м. в элитном поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе Московской области. При этом половина земли, на которой стоит дом бизнесмена, относится к землям лесного фонда
Горячие новости
Судья или шаман?
Судья Ленинского райсуда Уфы Наиля Идиатова перед началом заседания провела магический ритуал, в ходе которого обсыпала зал заседаний солью. Соляными дорожками был ограничен и стол судьи. Объяснить свои действия г-жа Идиатова отказалась
Горячие новости
В Минздраве объяснили повышение пенсионного возраста
Вероника Скворцова объяснила повышение пенсионного возраста молодостью российских граждан. По мнению министра, современная женщина в 55 лет считается молодой, да и 60-летнего мужчину рано «списывать»
столица
Москва – невкусная «конфета» в красивой «обертке»
Спору нет, российская столица хорошеет год из года. А уж если подготовка к большому международному событию, такому, как чемпионат мира по футболу, то тут уж власти из кожи вон вылезли, чтобы представить златоглавую «городом мечты».
Авторская колонка
ФСБ изобрела секретное электричество?
Может, я отстал от жизни, но в наше время «румынская разведка» как-то сильно не звучала, а если и работала, так большей частью вокруг своих местных локальных интересов. Но дело даже не в этом ...
Гудков Геннадий
Горячие новости
Власти Италии запретили оказывать помощь тонущим судам с мигрантами
Власти Италии запретили спасать тонущих мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страну. Соответствующее распоряжение власти дали спасательным кораблям
Горячие новости
Стоимость туристических путевок вырастет на 10% из-за подорожания бензина
Стоимость путевок для российских граждан вырастет на 10% из-за высоких цен на топливо. Пока цены на летние туры продаются по старым ценам, но к зиме ситуация изменится
Горячие новости
​«Такое решение принято в мэрии»
Оппозиционер и глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин сообщил о своем отказе участвовать в выборах мэра Москвы. Свое решение политик объяснил невозможностью преодолеть муниципальный фильтр
Горячие новости
В Барнауле из-за урагана введен режим ЧС. Сотни людей остались без воды и электричества
​В Барнауле из-за обрушившегося на город урагана затопило насосную станцию, что привело к отключению воды в жилых домах центрального района
Горячие новости
Самолет с перуанскими фанатами сел с задымленным двигателем
Самолет авиакомпании UTair с футбольными болельщиками из Перу на борту совершил посадку в аэропорту Тюмени с дымящимся двигателем. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет
Горячие новости
Единороссам запретили высказываться против повышения пенсионного возраста
Членам партии «Единая Россия» запретили критиковать резонансную пенсионную реформу правительства, которая подразумевает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин
МЧС
Кто в ответе за тех, кого не спасли?
Организация спасательных мероприятий действительно подверглась резкой критике многих – но, тем не менее, главным был вопрос – кто за это должен нести ответственность исполнитель приказов и инструкций или тот, кто отдает приказы и пишет инструкции?
Горячие новости
«Мерзость, господа»
Сотрудников государственной энергетической компании «МРСК Волга» (Пенза) обязали пожертвовать свою суточную зарплату на строительство Спасского кафедрального собора Русской православной церкви
Горячие новости
Управляемый протест
Акции протеста против повышения пенсионного возраста, которые организовывает Федерация независимых профсоюзов России, согласованы с властями. Ранее в ФНПР сообщили, что подали заявки на проведение митингов в 50 городах страны