Протестовать стало «не модно»
Довольно часто встречаю в последнее время выражение: «Протест — это модно». Причем, те люди, кто это повторяют, едва ли задумываются о том, есть ли в этом выражении хоть какой-то смысл. Людям вообще свойственно повторять чужие умозаключения, выдавая за свои.
Но я не совсем об этом. Началась «мода» в 2011-2012, когда были сфальсифицированы выборы сначала думские, потом президентские. Власть тогда, испугавшись, публично восторгалась мужеством и сознательностью митингующих, но быстро взяла себя в руки и дискредитировала всех протестующих всеми доступными способами. Даже террорист Доку Умаров, который «по версии спецслужб» был организатором разных московских терактов, тогда появился в интернете в нелепом видео, где внезапно стал поддерживать «гражданское общество в России». Правда, ролик с ним вскоре удалили от греха.
Кого-то посадили, кого-то уволили, кому-то запретили выступать, кто-то уехал, а кто-то и сам замолчал (сколько можно об одном и том же?). Словом, никаких особенных перемен не случилось. Наоборот.
Потом был Крым, война с Украиной, незаметные похороны десантников, изоляция, запрет иностранных продуктов, падение рубля, убийство Немцова, пара новых выборов (таких же) и даже повышение пенсионного возраста. Это если кратко.
Теперь же, когда дела в стране обстоят гораздо хуже, чем при Медведеве (даже член партии «Единая Россия» Вадим Дымов в фэйсбуке сетует, что страна катится в пропасть), а бескомпромиссный телеведущий Владимир Соловьев ругает цены на бензин, протестовать стало «не модно». Сейчас стало модно «любить Родину», «смотреть на вещи шире» и смеяться над дураками, которые «только и делают, что ноют». В общем, сейчас модно говорить, что протест — это модно. Это я на всякий случай для тех, кто хочет быть в тренде.