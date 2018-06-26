Госдума разрешит россиянам собирать в лесу ягоды и грибы для продажи
Депутаты готовят законопроект позволяющий россиянам собирать в лесу ягоды и грибы, и зарабатывать за счет их продажи. Действующее законодательство не запрещает гражданам заниматься сбором, но только для личных нужд
Депутаты Госдумы готовят законопроект, который разрешит россиянам собирать в лесу ягоды и грибы, а также зарабатывать за счет их продажи. Действующее законодательство не запрещает гражданам заниматься сбором ягод и грибов, но только для личных нужд.
Разработкой законопроекта занимается глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Депутат отметил, что сбор ягод, грибов и дикоросов – это огромный рынок, который «на три четверти теневой». Действующие законы не разрешают продавать дикоросы.
В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметил, что после принятия законопроекта в сельской местности должны работать заготовительные конторы, куда граждане могли бы сдавать собранные в лесу ягоды и грибы.
Напомним, ранее российские власти приняли закон, разрешающий россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд.