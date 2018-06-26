В Уфе судья перед заседанием обсыпала помещение соляными дорожками
Судья Ленинского райсуда Уфы Наиля Идиатова перед началом заседания провела магический ритуал, в ходе которого обсыпала зал заседаний солью. Соляными дорожками был ограничен и стол судьи. Объяснить свои действия г-жа Идиатова отказалась
Судья Ленинского райсуда Уфы Наиля Идиатова перед началом заседания провела магический ритуал, в ходе которого обсыпала зал заседаний солью. Соляными дорожками был ограничен и стол судьи.
Наиля Идиатова рассматривает дело уфимских общественных деятелей, которые подали иск в связи с нарушением прав граждан на чистую воду. Заявители требуют отменить положительные заключения государственной экспертизы проектной документации завода «Кроношпан» и результатов инженерных изысканий.
Когда участники процесса зашли в зал заседаний, то увидели повсюду дорожки из соли. Судья Идиатова объяснить необходимость магического ритуала отказалась.
«Я в суд пришла или к шаману? Она от нас ограждалась, что ли? Если бы кто рассказал о таком, в жизни не поверила бы. Это же маразм, нездоровое поведение. Буду ходатайствовать о психиатрической экспертизе Идиатовой. Она ведь представляет Российскую Федерацию и так нездорово себя ведет», - заявила порталу Proufu.ru правозащитница Альмира Жукова.
Правозащитница Рамиля Саитова сообщила, что попыталась сфотографировать зал заседаний с соляными дорожками, но судебный пристав стал вырывать у нее телефон.