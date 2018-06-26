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26 июня 00:28

В Уфе судья перед заседанием обсыпала помещение соляными дорожками

Судья Ленинского райсуда Уфы Наиля Идиатова перед началом заседания провела магический ритуал, в ходе которого обсыпала зал заседаний солью. Соляными дорожками был ограничен и стол судьи. Объяснить свои действия г-жа Идиатова отказалась

Фото: proufu.ru

Судья Ленинского райсуда Уфы Наиля Идиатова перед началом заседания провела магический ритуал, в ходе которого обсыпала зал заседаний солью. Соляными дорожками был ограничен и стол судьи.

Наиля Идиатова рассматривает дело уфимских общественных деятелей, которые подали иск в связи с нарушением прав граждан на чистую воду. Заявители требуют отменить положительные заключения государственной экспертизы проектной документации завода «Кроношпан» и результатов инженерных изысканий.

Когда участники процесса зашли в зал заседаний, то увидели повсюду дорожки из соли. Судья Идиатова объяснить необходимость магического ритуала отказалась.

«Я в суд пришла или к шаману? Она от нас ограждалась, что ли? Если бы кто рассказал о таком, в жизни не поверила бы. Это же маразм, нездоровое поведение. Буду ходатайствовать о психиатрической экспертизе Идиатовой. Она ведь представляет Российскую Федерацию и так нездорово себя ведет», - заявила порталу Proufu.ru правозащитница Альмира Жукова.

Правозащитница Рамиля Саитова сообщила, что попыталась сфотографировать зал заседаний с соляными дорожками, но судебный пристав стал вырывать у нее телефон.

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