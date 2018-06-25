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25 июня 12:51
Гудков Геннадий

Политик

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ФСБ изобрела секретное электричество?

В «Интер РАО» (сбытовая структура РАО ЕЭС) арестована топ-менеджер, некая Карина Цуркан (имеет двойное гражданство РФ и Румынии), которая якобы передавала румынской разведке (вот какая экзотика пошла!) данные о «переговорах о поставке электричества» в Крым и непризнанным ДНР и ЛНР.

Может, я отстал от жизни, но в наше время «румынская разведка» как-то сильно не звучала, а если и работала, так большей частью вокруг своих местных локальных интересов. Но дело даже не в этом: РФ активно продает в мире направо-налево самую современную военную технику, космические запуски и вообще все, за что в СССР сразу бы расстреляли, как за злостную измену Родине. Мы давно показываем иностранным компаниям все запасы нефти, газа, золото и платины, размещаем запасы валюты в США и ЕС (то есть «у врагов», в НАТО), публикуем презентации по пропускной способности транспортной системы, ведем совместные научные разработки по самым «прорывным» технологиям, делимся информацией о мобилизационной готовности, состоянии промышленности и сельского хозяйства. Над РФ постоянно совершают взаимно согласованные контрольные пролеты авиация НАТО и прочая, прочая, прочая. На снимках из космоса, открыто размещенных в Сети, я легко узнаю свой летний туалет на даче размерами 1,5х1,5, а это намного мельче танка или того же «Бука». Если сейчас вдруг оживить начальников 1-х (секретных) отделов СССР 50-60-х, большинство бы из них после ознакомления с положением дел все равно бы застрелились.

Секреты государства в нашем открытом мире — это работа конструкторов над новыми образцами оружия(до начала испытаний и производства), политические тайны «двора», если о них не треплют в Твиттере, картотека агентов и оперативных дел, шифры, коды, методы связи с подводными лодками и нахождение ракет, замаскированных под обычные ж/д вагоны. Словом, что-то подземное, подводное, на уровне обмена идеями и мыслями. Что секретного может выдать гражданка Цуркан, курирующая коммерческие продажи компании как раз на украинском, молдавском и румынском направлении? Меня лично очень смущают формулировки «поставки электроэнергии в Крым, ДНР и ЛНР». Вообще непонятно, что секретного может быть с Крымом, ведь он считается теперь обычным регионом РФ. Насколько поставки туда секретнее энергоснабжения Калужской или Воронежской области? А, может, секрет в том, что Россия готовится дезавуировать минские соглашения? Планирует масштабные военные акции? Снабжает электричеством свои вооруженные силы, которых там не было и нет? Строит стратегические энергозатратные оборонные объекты? Что-то непохоже. Даже если предположить, что РФ снабжает Донецк и Луганск бесплатно, то есть за счет налогоплательщиков России, это не может быть секретом: Россия «простила» долгов кому не лень почти на 200 миллиардов долларов, по полторы «штуки баксов» на душу населения, и ничего, никто не возмутился, не вышел протестовать. На эти деньги можно было вообще сто лет бесплатно отпускать электричество всему населению страны.

Возможно, в РФ появилось новое, еще секретное электричество, способное уничтожить любого врага? Если так, то любая утечка информации о таком грозном оружии — предательство и шпионаж. Только лично у меня есть некоторые сомнения в наличии такого научно-технического открытия… Просто даже интересно, что же на самом деле стоит за делом Цуркан. Жаль только, что правды мы так и не узнаем.

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