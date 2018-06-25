В Барнауле из-за урагана введен режим ЧС. Сотни людей остались без воды и электричества
В Барнауле из-за обрушившегося на город урагана затопило насосную станцию, что привело к отключению воды в жилых домах центрального района
В Барнауле из-за обрушившегося на город урагана введен режим чрезвычайной ситуации. В городе затопило насосную станцию, что привело к отключению воды в жилых домах центрального района. Чиновники говорят, что воду начнут подавать в дома к первой половине понедельника, 25 июня.
Также сообщается, что на Оби в шторм попал прогулочный теплоход «Барракуда», на борту которого находились 158 человек. Согласно предварительным данным, в результате инцидента травмы получили 15 человек.
Представитель мэрии сообщил «Интерфаксу», что из-за урагана теплоход столкнулся с опорой моста, а затем его отнесло к противоположному берегу. Пассажиров эвакуировали с теплохода, а пострадавших доставили в больницу.
По данным портала «Вести22», в шторм на Оби попал еще один прогулочный теплоход. На судне волной выбило стекла, в результате чего несколько человек получили порезы. Транспорт переждал шторм на мели около Зеленого клина.
В правоохранительных органах сообщили, что во время шторма в Барнауле на проспекте Ленина упал башенный кран. Человек, управлявший краном, погиб. Кроме того, стрела крана упала на линии электропередач из-за чего несколько районов остались без света.
Ураган также вывел из строя несколько подстанций, поэтому без электричества остались жители сразу нескольких поселков.
Городские власти сообщили, что устранением последствий урагана занимаются 445 человек и 164 единицы техники.