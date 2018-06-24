Самолет с перуанскими фанатами сел с задымленным двигателем. Болельщики подают жалобу на «ЮТэйр»
Самолет авиакомпании UTair с футбольными болельщиками из Перу на борту совершил посадку в аэропорту Тюмени с дымящимся двигателем. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет
Самолет авиакомпании UTair с футбольными болельщиками из Перу на борту совершил посадку в аэропорту Тюмени с дымящимся двигателем. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, однако болельщики намерены подать жалобу на российскую авиакомпанию.
Перуанские болельщики возвращались из Екатеринбург в Москву с пересадкой в Тюмени. На борту самолета находилось около 70 перуанских болельщиков.
Примерно за 20 минут до посадки пассажиры рейса услышали взрыв и увидели в окно, что загорелась турбина. Перуанские болельщики пожаловались, что экипаж авиакомпании UTair не говорил по-английски, поэтому им никакой информации о происшествии не предоставили.
Теперь иностранные граждане собираются подать жалобу на российскую авиакомпанию. Поводом для жалобы является «предполагаемое нарушение протоколов безопасности, а также из-за задержек, которые в некоторых случаях вызвали проблемы со стыковочными рейсами».
По данным Росавиации, при заходе на посадку у самолета произошел сбой в работе турбовинтового двигателя № 2. Это привело к попаданию в салон через систему кондиционирования задымленного от перегретого масла воздуха. В ведомстве заверили, что инцидент имел кратковременный характер, а ситуация полностью находилась под контролем пилотов.
В авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что пожара на борту не было, а экипаж посадил самолет в штатном режиме. Сейчас выяснением причин нештатной работы двигателя занимаются специалисты.