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24 июня 12:52

Самолет с перуанскими фанатами сел с задымленным двигателем. Болельщики подают жалобу на «ЮТэйр»

Самолет авиакомпании UTair с футбольными болельщиками из Перу на борту совершил посадку в аэропорту Тюмени с дымящимся двигателем. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет

Фото: siapress.ru

Самолет авиакомпании UTair с футбольными болельщиками из Перу на борту совершил посадку в аэропорту Тюмени с дымящимся двигателем. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, однако болельщики намерены подать жалобу на российскую авиакомпанию.

Перуанские болельщики возвращались из Екатеринбург в Москву с пересадкой в Тюмени. На борту самолета находилось около 70 перуанских болельщиков.

Примерно за 20 минут до посадки пассажиры рейса услышали взрыв и увидели в окно, что загорелась турбина. Перуанские болельщики пожаловались, что экипаж авиакомпании UTair не говорил по-английски, поэтому им никакой информации о происшествии не предоставили.

Теперь иностранные граждане собираются подать жалобу на российскую авиакомпанию. Поводом для жалобы является «предполагаемое нарушение протоколов безопасности, а также из-за задержек, которые в некоторых случаях вызвали проблемы со стыковочными рейсами».

По данным Росавиации, при заходе на посадку у самолета произошел сбой в работе турбовинтового двигателя № 2. Это привело к попаданию в салон через систему кондиционирования задымленного от перегретого масла воздуха. В ведомстве заверили, что инцидент имел кратковременный характер, а ситуация полностью находилась под контролем пилотов.

В авиакомпании «ЮТэйр» сообщили, что пожара на борту не было, а экипаж посадил самолет в штатном режиме. Сейчас выяснением причин нештатной работы двигателя занимаются специалисты.

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