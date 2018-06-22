Кто в ответе за тех, кого не спасли?
Следствие по делу о пожаре в кемеровской «Зимней вишне» набирает обороты – а главный «виновник» трагедии для следствия все тот же. Пожарному Генину заочно продлили арест до 11 сентября
Старший лейтенант с большим стажем
Сергей Генин такое решение суда обжаловал – но Кемеровский областной суд 22 июня этого года оставил его под арестом. «Постановление Центрального районного суда города Кемерово о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Генина оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения» – эти слова в финале судебного заседания дали понять – Генина никто выпускать не собирается.
А глава Следственного комитета России Бастрыкин тем временем поручил «расширить круг следственных действий» по делу «Зимней вишни», проверив чиновников на коррупцию
Помимо этого Бастрыкин «потребовал в первоочередном порядке завершить все следственные действия и работу экспертов в здании, где при пожаре 25 марта погибли 60 человек, в том числе, 37 детей, и сделать это в кратчайшие сроки».
Это стало посылом к тому, что вслед за командиром пожарного звена Сергеем Гениным, подозреваемыми могут стать сотрудники Госпожнадзора, не проверившие ТРЦ, а также руководители регионального управления МЧС.
Что же касается нынешнего «стрелочника» Генина, его действия на пожаре специалисты оценивают по-разному.
Организация спасательных мероприятий действительно подверглась резкой критике многих – но, тем не менее, главным был вопрос – кто за это должен нести ответственность исполнитель приказов и инструкций или тот, кто отдает приказы и пишет инструкции?
Генин как раз действовал согласно инструкциям – ведь он человек военный. Почему он имел право не слушать отца, у которого три дочери горели в кинозале? Потому что человек был в панике – а она плохой советчик в таких делах. Почему послушал именно охранника (представителя администрации ТЦ)? Потому что, у пожарного были стопроцентные основания считать, что охранник ведёт куда надо, где двери или открыты, или он знает, как их открыть (есть ключи и т.д.).
Исходя из этого, в действиях пожарного в принципе нет никакого состава преступления. Пожарного, который со своими коллегами делал свое дело на пределе возможностей. А теперь главная вменяемая ему вина в том, что он не пошел туда, куда надо и не спас хотя бы кого-то.
Да, халатность охранника имела место – охранники должны быть в курсе, какие двери в их здании открыты или закрыты, и уметь при пожаре их открыть. Откуда Генину было знать, что охранник знает не больше, чем он сам?
Кстати, насколько понятно из информации о следственных действиях, тот самый охранник, чья некомпетентность привела к тому, что Генин пошел неверным путем, даже не проходит по делу, как подозреваемый.
Там в халатности обвиняется его коллега, отключивший сигнализацию незадолго до трагедии – но незнание вверенной территории, да еще во время беды, когда счет шел на секунды – это разве тоже не халатность?
Тем не менее, на волне откровенного негатива, вылившегося на головы пожарным еще тогда, сразу после пожара, главным «злодеем» стал Генин - и первым из МЧС из тех, кто сел в камеру. И у многих были небезосновательные опасения, что он так и останется «крайним» в этой ситуации – а его начальники и начальники его начальников опять выйдут сухими из воды.
В интернете ходили видео с места пожара, на которых были запечатлены, в том числе, и действия пожарных расчетов. И они однозначно говорят о том, что кого могли пожарные спасти – они спасли. А если кого-то и не смогли – то этому есть много причин. Неработающая сигнализация, халатность сотрудников центра, коррупция чиновников, в том числе, из командного состава местного МЧС, к коему старший лейтенант Генин никакого отношения не имел.
Есть и еще одно видео, в котором действия пожарных расчетов, включая звено Генина, показано поминутно, подетально. Пожарные прибыли быстро, разложились, мгновенно подняли лестницу, залезли в окно верхнего этажа – и в дыму, огне и темноте пытались хоть кого-то найти. Но было уже поздно. Люди были мертвы. Повторяю – прошли всего лишь какие-то минуты, которых хватило для гибели десятков человек.
Но в любом случае в такой трагедии кто-то должен стать виноватым. И ведь было за что виноватить – работавший фактически незаконно и без проверок ТЦ был устроен так, что не дал шансов людям дождаться помощи спасателей. Потому крайними сделали простых пожарных с могли спасти, но не спасли. Всех, конечно, не посадишь – выбрали Генина. Командир звена – самое то.
Возможно, когда будут готовы все экспертизы, следователям станет понятно, что Генин сидит ни за что. Но, как бы не торопил Бастрыкин ускорить процесс, его же подчиненные ранее заявляли о том, что самые сложные экспертизы будут готовы до конца июня. Окончание бухгалтерской экспертизы – предположительно, 30 июня, комиссионной пожарной-технической – 30 июня, видеотехнической – 15–20 июня. Окончание комиссионной экспертизы специального технологического средства – 20 июня, окончание фоноскопической экспертизы –20 июня.
Генерал с большой недвижимостью
И все-таки дошло до наших следственных органов, что не мог один простой пожарный быть автором такой трагедии. Общественники и некоторые подчинённые уже давно отправили в моральную отставку начальника ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова.
И вот свершилось. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и руководителя отдела надзора управления Григория Терентьева. Им вменяется халатность, в результате которой в торговом центре «Зимняя вишня» во время пожара погибли 60 человек. Расследование ведется по статьям «Халатность» и «Растрата».
По версии следствия, Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации «Кемеровским кондитерским комбинатом» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».
«В результате проявленной руководителями МЧС халатности в результате пожара 25 марта в здании ТРЦ от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 человек, из которых 37 детей», – говорится в официальном заявлении СКР.
Начальнику кемеровского управления МЧС также инкриминируют хищения с использованием служебного положения 1,8 млн рублей, которые принадлежали ведомству.
При официальной зарплате в размере 140 тысяч рублей в месяц Мамонтов является владельцем дорогостоящей недвижимости. Только один коттедж главного кемеровского спасателя оценили в 30 млн рублей. Семья главного кемеровского спасателя также владеет дачей за 12 млн рублей и шестью квартирами.
Хотя дело-то не только в хищениях и любви к роскошной жизни. Начальником ГУ МЧС России по Кемеровской области Александром Мамонтовым были недовольны многие спасатели, но лишь единицы готовы рассказать об этом во всеуслышанье.
Один из них – бывший кинолог аварийно-спасательного отряда областного предприятия «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» Олег Степанов. Когда он стал обращать внимание руководства на недочеты в работе организации, то его попросту уволили.
Кинолог ушёл, а проблемы остались: недостаточное финансирование, отсутствие амуниции, низкое качество работы с собаками, приписки, фиктивные акты о проделанных работах, трудоустройство «своих людей», не имевших никакого отношения к спасательной службе и многое другое.
Фактически, глава кемеровского МЧС развалил работу своего ведомства в регионе. И трагедия в «Зимней вишне» – страшный, но в какой-то мере закономерный итог такой работы.
«По логике, в отставку должен уйти начальник регионального управления МЧС. Не могу судить о его личных качествах, но одно очевидно – судя по биографии, он всю жизнь прожил в Кемерово. И не мог не быть встроен в ту систему управления, которая привела регион к трагедии», – считает секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислав Вакаев.
Что же, теперь следим за тем, как будут расследовать дела и делишки зарвавшегося генерала. Там может всплыть много любопытного – в том числе, и в смысле имен… Не в одиночку же генерал жил-поживал да добро наживал? Обычно это делается в цепочке, в связке. Ну, или как говорят следователи, в составе преступной группы. Но кого бы к этой группе со временем не привязали – старлея Генина там точно не было.
Экс-министр с большим шансом стать фигурантом
Назначение Евгения Зиничева главой МЧС может быть плохим сигналом и для бывшего теперь уже министра Владимира Пучкова. В среде профессиональных пожарных к новому назначению отнеслись по-разному – в том числе, и скептически. Опасения связаны с тем, что господин Зиничев не из системы МЧС.
«Печально, когда пожаротушение возглавляет человек со стороны, – сказал эксперт по пожарной безопасности, экс-глава кафедры пожарной тактики в Академии государственной противопожарной службы МЧС Александр Подгрушный. – Впрочем, если не будет мешать профессионалам и организует работу, может все и обойдется. Хуже, чем есть, не будет…».
Тем не менее, назначение главой МЧС не профессионального спасателя, а бывшего «эфесбэшника» с серьезным стажем в спецслужбах говорит о том, что в Кремле считают – «авгиевы конюшни» МЧС пора вычищать. А кто это сделает лучше, как не профессиональный чекист?
Сейчас специалисты предполагают, что новый министр поручит своим замам заниматься организацией и оперативной работой ведомства (что, в общем-то, логично) – а сам займется именно «конюшнями». То есть, будет активно собирать материалы, необходимые для возбуждения уголовных дел. Под подозрением все «старые кадры», включая самого Пучкова.
В общем-то, Зиничеву и рыть глубоко не надо. Основу для его работы по искоренению коррупции в МЧС уже заложили коллеги из Счетной палаты и ФСБ.
Ведомство тогда еще под руководством Татьяна Голиковой свои претензии к Министерству чрезвычайных ситуаций в связи с исполнением гособоронзаказа высказало еще в октябре 2016 года. «В проверяемом периоде (2014–2016 годы) объем выделенных бюджетных ассигнований МЧС России на закупку товаров, работ, услуг ежегодно превышал 30 миллиардов рублей. Просроченная дебиторская задолженность по выданным авансам увеличилась более чем в 21 раз – до 1,06 миллиарда рублей», – заявили в Счетной палате.
Точно не в актив теперь уже экс-министру Пучкову станут и уголовные дела против его тогдашних замов бывшего директора департамента развития МЧС Александра Томашова и бывшего руководителя финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева, подозреваемых в мошенничестве и растратах миллиардов рублей.
Мог ли он не знать про делишки замов? Верится с трудом. Поэтому не исключен вариант, по которому Пучков может сам стать фигурнатом какого-нибудь уголовного дела. Особенно, если новый глава МЧС со всей серьезностью возьмется за дело.
Хотя, по большому счету, главная вина бывшего министра в том, что он фактически развалил свое ведомство. По мнению специалистов Пучков в результате своих реформ фактически обескровил противопожарную службу, сократив пожарные расчеты в пожарных и пожарно-спасательных частях на 60%,а пожарную инспекцию на 50%.
Кто-то скажет – это все просто малопонятные ничего не значащие цифры. Но именно эти цифры превращаются в трагедии – ибо, коррупция съела ведомство изнутри. И именно эти цифры потом превращаются в человеческие жертвы – ибо, пожарные приезжают на место ЧП в усеченном составе, с дырявыми шлангами, без дополнительных спасательных комплектов – и все равно идут в огонь.
Разве за эту разруху виновник не должен сидеть? Должен однозначно. Ну, и за хищения, конечно, тоже. Ведь что видим по факту?
Министр разваливал ведомство и, как минимум, позволял своим подчиненным заниматься аферами. Глава кемеровского МЧС занимался не делами государевыми, а промышлял делишками, позволявшими жить на широкую ногу.
А старлей Генин, ползавший в дыму и искавший хоть кого-нибудь из живых в «Зимней вишне», сел первым. И сидит до сих пор. Пора бы уже следствию определиться с тем, чья вина в кемеровской трагедии.
Ибо, трагедия в Кемерово, унесшая жизни десятков людей – это цепочка взаимосвязанных звеньев. В одном из звеньев кто-то халатно построил ТЦ, в другом - кто-то халатно принял, кто-то халатно эксплуатировал, кто-то так же халатно проверял и так же охранял.
А потом в результате этой цепи случилась большая беда – и спасать людей из нее прибыл простой пожарный с минимумом, как это ни странно звучит, возможностей. И в силу многих от него независящих обстоятельств не спас. Страшно об этом говорить – но для всех вышеперечисленных звеньев это стало шансом спасти свои собственные шкуры, свалив гибель людей на старшего лейтенанта Генина.
И хотя глава СК Бастрыкин кинул клич проверить чиновников на коррупцию, Генин продолжает оставаться в «авангарде» главных обвиняемых. Суд продлил ему арест до сентября. Как оно дальше повернется? Продолжаем следить за развитием событий.
P.S.
Супруга арестованного пожарного Галина Генина прокомментировала нашей газете все, что творится вокруг ее мужа: «Сергей участвовал в спасении людей и ликвидации пожара, случившегося 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня». Двое суток он проработал на этом объекте. Приехав на пожар по вызову, он, как командир звена ГДЗС, должен подчиниться решению поставленной оперативной задачи – руководителю тушения пожара.
Сергей и его звено не были первыми, на месте трагедии уже были Руководитель тушения пожара (РТП) и другие звенья Газодымозащитной службы (ГДЗС), при этом Сергей единственный, кто спас человека из огня, теперь он арестован за якобы совершенное им преступление, в силу своих человеческих способностей, спас одного, но не успел спасти других.
Но он прошёл все круги этого ада плечо к плечу со своим звеном ГЗДС и другими мужественными пожарными! Пошёл в огонь, когда все из него бежали и боролся до конца. И что?...Он за это на скамье подсудимых….Теперь мой супруг стал виновен за алчность вышестоящих лиц, которые набивали себе карманы, владея такой «кормушкой».
Сергей не Бог, он не киношный или сказочный супергерой, он и его звено 4 раза заходили в этот огонь, они все рисковали потерять и свои жизни и здоровье, рисковали не вернуться к своим родным, но не смотря на все эти риски, они шли с надеждой спасти людей. Вы представляете, какая обида сейчас в Сергее и ребятах, которые сознательно отдали себя служению людям, которые вместо СПАСИБО за их труд и самоотдачу получили обвинения от людей, потерявших на пожаре своих близких. Мы искренне сочувствуем все пострадавшим, но это не повод таким образом возмещать свою утрату со стороны скорбящих.
Представляете опасность этой работы? Каждый год в нашей стране погибают пожарные при спасении людей. Генин занимался этим 22 года. Награждён медалями, он ветеран боевых действий, спасший сотню людей.
Я не верю в правосудие, которое признало уже законным его арест, законным содержание его в СИЗО, признало законным обыск в нашей квартире. Что можно искать в квартире у простого пожарного? Это явно сделано только для устрашения людей. И люди это понимают. А так же все понимают, арест Генина – только на потребу толпе, которая выходила на площадь, требуя наказать виновных.
Мало того, что никакого преступления он не совершал. Он не нарушил ни одну из обязанностей, прописанных для него в Боевом Уставе и должностных инструкциях и приказах. Поэтому его обвинение и не содержит конкретного пункта Устава, который он нарушил. И если бы я была не права, то поверьте, никто бы не стоял на защите Сергея».