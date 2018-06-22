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22 июня 12:55

В Пензе сотрудников госпредприятия обязали пожертвовать часть зарплаты на строительство храма

Сотрудников государственной энергетической компании «МРСК Волга» (Пенза) обязали пожертвовать свою суточную зарплату на строительство Спасского кафедрального собора Русской православной церкви

Фото: gorodkirov.ru

Сотрудников государственной энергетической компании «МРСК Волга» (Пенза) обязали пожертвовать свою суточную зарплату на строительство Спасского кафедрального собора Русской православной церкви. Для того, чтобы сотрудники не расстраивались из-за неожиданных расходов, им добавили один рабочий день.

Сотрудник «МРСК Волга» рассказал изданию «Пенза.Взгляд», что руководство заставило их написать заявления об удержании из зарплаты за июнь 1200 рублей в пользу Пензенской Епархии РПЦ. Заявления написано на имя заместителя гендиректора ПАО «МРСК Волга» и директора филиала «Пензаэнерго» И.В. Толбина.

Сотрудник госпредприятия также добавил, что траты на пожертвования в пользу церкви будут заложены в тариф на электроэнергию для населения и предприятий области. «Мерзость, господа», - заявил работник.

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