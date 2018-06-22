Протесты профсоюзов против пенсионной реформы согласованы с властями
Акции протеста против повышения пенсионного возраста, которые организовывает Федерация независимых профсоюзов России, согласованы с властями. Ранее в ФНПР сообщили, что подали заявки на проведение митингов в 50 городах страны
Акции протеста против повышения пенсионного возраста, которые организовывает Федерация независимых профсоюзов России, согласованы с властями. Ранее в ФНПР сообщили, что подали заявки на проведение митингов в 50 городах страны.
Источник газеты «Ведомости» сообщил, что протесты изначально были предусмотрены Кремлем и необходимы для осуществления контроля за ситуацией.
Задача протестных акций, которые будут проходить под предводительством профсоюзов, состоит в оттеснении оппозиционных сил, которые также готовят митинги против повышения пенсионного возраста. В частности, заявки на проведение митингов подали сторонники Алексея Навального и движения «Левый фронт».
«Если им удастся стать основным переговорщиком с властью по поводу параметров реформы, они могут сыграть в пас с Кремлем по поводу смягчения законопроекта. Для профсоюзов это возможность вернуть влияние, частично восстановить свои позиции», - сообщил источник во структурах власти.
В свою очередь правительству будет выгоднее пойти на уступки по пенсионной реформе профсоюзов, чем оппозиции.
Помимо этого, профсоюзы могут проводить акции протеста в неудобное время и малым количеством участников, чтобы показать, что против повышения пенсионного возраста выступает не так уж и много граждан.
По другой версии, протесты профсоюзов согласовал не Кремль, а Совет безопасности, так как его руководитель Николай Патрушев приходится другом главе ФНПР Михаилу Шмакову.