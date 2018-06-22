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22 июня 06:26

Московский метрополитен готов трудоустроить бывших сотрудников Внешэкономбанка

Московский метрополитен предложил свою помощь сотрудникам «Внешэкономбанка» (ВЭБ), которые могут попасть под сокращение. В подземке сообщили, что им нужны опытные кассиры, а сотрудники госкорпорации с этой работой справятся как никто

Фото: m24.ru

Московский метрополитен предложил свою помощь сотрудникам «Внешэкономбанка» (ВЭБ), которые могут попасть под сокращение. В подземке сообщили, что им нужны опытные кассиры, а сотрудники госкорпорации с этой работой справятся как никто.

Государственная корпорация «Внешэкономбанк», которую возглавил бывший вице-премьер Игорь Шувалов, планирует сократить штат сотрудников в два раза с целью улучшения финансовых показателей. Без работы останутся около 900 человек. В банке пообещали выплатить им положенные по закону компенсации и помочь с трудоустройством.

В московском метро также выразили желание помочь тем, кто попадет под сокращение. Руководитель  службы доходов метрополитена Сергей Панюшкин направил письмо в ВЭБ, в котором указал, что подземке на новых станциях нужны билетные кассиры.

Сотрудникам ВЭБ обещают стабильную зарплату и бесплатный проезд в электричках. «У нас действительно хорошие условия труда, дружный и радеющий за свое дело коллектив», - говорится в письме столичного метрополитена, которое цитирует РБК.

Стоит отметить, что средняя зарплата в ВЭБ составляет около 300 тысяч рублей в месяц, а билетный кассир в столичном метро получает 28-33 тысячи рублей.

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