Работодателям рекомендовали отпускать сотрудников пораньше в жаркую погоду
Роструд обратился к работодателям с предложением сократить длительность рабочего дня в жаркую погоду. Начать выполнять рекомендацию чиновников руководители московских фирм и предприятий могут уже с 22 июня ...
Роструд обратился к работодателям с предложением сократить длительность рабочего дня в жаркую погоду. Начать выполнять рекомендацию чиновников руководители московских фирм и предприятий могут уже с 22 июня – синоптики обещают в столице 30-градусную жару.
Роструд рекомендует сократить рабочий день на один час, если температура воздуха прогрелась до 28,5 градусов. При температуре +29 работников нужно отпускать домой раньше на два часа, а при +30 – раньше на четыре часа.
Для граждан, чья деятельность связана с постоянной ходьбой, физическими нагрузками, переноской тяжестей, рабочий день должен быть сокращен и при более низкой температуре - от +26,5 до +27,5 градуса.
В ведомстве напомнили, что по Трудовому кодексу работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда и нормальный температурный режим.