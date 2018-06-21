Россиянам предоставят возможность самим выбирать дату свадьбы
На рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, который представит гражданам возможность самим выбирать дату своей свадьбы. Дату бракосочетания можно выбрать не ранее, чем через месяц, и не позднее, чем через год после подачи заявления
На рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, который представит гражданам возможность самим выбирать дату своей свадьбы. Дату бракосочетания можно выбрать не ранее, чем через месяц, и не позднее, чем через год после подачи заявления.
Согласно действующему Семейному кодексу, брак регистрируется через месяц после даты подачи заявления в ЗАГС. В особых случаях, например, беременности невесты, зарегистрировать брак могут раньше.
Авторы документа отметили, что нынешнее законодательство доставляет гражданам неудобства и побуждает россиян давать взятки сотрудникам в ЗАГСов.