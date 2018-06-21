Карательная система просит матч-реванш
Главе карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву отменили оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение. Несмотря на большой резонанс, обвинение просит для ученого все те же 9 лет
В начале апреля наша газета уже писала о том, как отечественная фемида пыталась сделать из Юрия Дмитриева педофила и не слишком в этом преуспела.
Чтобы совсем не опозориться, ученого для фикции осудили за хранение оружия, в виде ржавого обреза ружья найденного при раскопках 20 лет назад, и тут же выпустили на свободу. Вместе со многими известными и просто хорошими людьми мы порадовались за известного историка и общественника.
Как оказалось – радость была преждевременной. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Юрию Дмитриеву.
Новые «позорные» обстоятельства
В четверг 17 июня Верховный суд Карелии в закрытом режиме рассмотрел апелляции на приговор историку Юрию Дмитриеву. На рассмотрение суда поступили сразу две апелляционные жалобы – от стороны обвинения в лице прокурора и от родной бабушки приемной дочери Дмитриева Наташи. Той самой, кстати, бабушки, которая в свое время отдала девочку в детский дом в трехлетнем возрасте. А теперь, если верить словам бабушки Валентины, приемный отец, по сути вдохнувший в девочку вторую жизнь, опозорил и ее саму и малышку.
Кроме того, на суде всплыл документ психологического обследования девочки, которое было проведено уже после решения Петрозаводского городского суда – причем так, тихой сапой. Адвокат и сам Дмитриев о ней ничего не знали.
Документ приобщили к делу, которое будет отправлено на доследование в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами».
Напомним, историка Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по обвинению в производстве порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, совершении развратных действий без применения насилия, а позже еще предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
Дмитриева обвиняли в том, что он фотографировал свою приемную дочь в обнаженном виде и хранил эти снимки у себя на компьютере. Сам историк утверждал, что делает это, чтобы следить за здоровьем девочки, которая была очень болезненным ребенком.
За Дмитриева, которому грозил 9-летний срок лишения свободы в колонии строгого режима, вступились многие известные люди, в том числе актриса Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и Владимир Войнович, режиссеры Владимир Мирзоев и Павел Лунгин, члены Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе и Сергей Кривенко, а также другие историки, поэты, музыканты.
Но несмотря на резонанс, Дмитриев больше года провел в СИЗО, прежде чем его отпустили под домашний арест. Само дело слушалось в закрытом режиме. И 4 апреля этого года справедливость, пусть и отчасти, восторжествовала – Петрозаводский городской суд оправдал Юрия Дмитриева по двум самым тяжелым статьям.
По статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия» судья назначила 2,5 года ограничения свободы – но с учетом времени, проведенного в СИЗО, вышел на свободу.
После вынесения оправдательного приговора Дмитриев получил премию Московской Хельсинкской группы за вклад в защиту прав человека и стал финалистом премии Бориса Немцова.
И вот теперь, по словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, в суде было представлено заключение психолога, в котором указывались «новые обстоятельства». В ходе обследования приемной дочери Дмитриева медик якобы выявил некие компрометирующие его подзащитного сведения.
По итогам заседания, которое снова проходило в закрытом режиме, подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. При этом самой «опозоренной» бабушки Вали на заседании 14 июня не было. Вместо нее присутствовал ее представитель.
Подлость «иезуитов»
Сам глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, говоря об отмене оправдательного приговора, назвал решение суда предположительно вынужденным в результате «подлого хода прокуратуры».
«Они умеют устраивать такие, скажем так, полуправдоподобные «доказательства». Вдруг всплыла апелляционная жалоба бабушки, якобы бабушка привлекла каких-то уполномоченных и так далее. И вот все закрутилось...» – пояснил ученый, предположив, по всей видимости бабушку, у которой раньше не было никаких претензий, поставили в такие условия – что, либо она пишет то, что требует прокуратура, либо она лишается обоих детей. У нее еще второй внук под опекой.
Предположение Дмитриева о том, что бабушке помогли вспомнить о своем «позоре» основано в том числе и на том, как написана ее жалоба. «Да, насколько я знаю бабушку, она таких и слов то не знает, какие в своей жалобе написала» – пояснил историк, сожалея и том, что ему так до сих пор и на дают видеться с приемной дочкой, для здоровья которой уже так много было сделано.
При этом на «бабу Валю» Дмитриев не обижается: «Боюсь, что бабушку тоже к этому делу как-то принудили. Она, скажем так, существо подневольное. На нее есть рычаги давления со стороны прокуратуры. По-этому ей, наверное, не оставили другого выбора». Другими словами, не было бы бабушки, нашли бы дедушку, тетю, дядю или еще кого-нибудь, на кого рычаги нашлись бы.
В общем-то, эту мысль высказал и адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев: «Мой прогноз насчет того, что будет придумана новая мерзость, оправдался на сто процентов. Но ее по-подлому оставили на самую последнюю стадию. Я не ожидал, что это будет сделано так иезуитски».
Месть обиженной прокуратуры
А ведь то, что наша правоохранительная машина, привыкшая с легкостью перемалывать в своих жерновах жертвы, просто так не сдастся, можно было заподозрить еще тогда – в апреле. Ну, не привыкли эти ребята уходить с поля побежденными.
«Оправдательный приговор по резонансному делу полностью противоречит логике системы» – так в комментариях к апрельскому приговору журналисты объясняли поступок судьи Марины Носовой, хотя делали выводы, что оправдание ученого могло быть вызвано и той оглаской, в том числе и международной, которую получило дело Дмитриева.
Шум в прессе, в том числе в мировой прессе, действительно был, и имена известных людей, в том числе Войновича и Улицкой, Мирзоева и Лунгина, Быкова и Звягинцева, а также многих других под петицией в защиту Дмитриева стояли.
Однако стоит напомнить, что в относительно похожих ситуациях российская репрессивная машина абсолютно не реагировала не только на общественный резонанс, но даже на возмущение первых лиц государства.
Например, в деле режиссера Кирилла Серебренникова и продюсера Алексея Малобродского были и шум и резонанс и защита известных людей и даже знаменитое путинское «дураки» в адрес следователей, задержавших Серебрянникова и проводившего обыск в его театре. Однако, следствие нигде не забуксовало и идет по своей выверенной колее.
В нашей истории сразу после оправдательного приговора прокуратура Петрозаводска, требовавшая девяти лет лишения свободы для Юрия Дмитриева, не согласилась с тем, что жертва ускользнула и приговор обжаловала.
Жалобу в суд подала прокурор Петрозаводска Елена Аскерова. В надзорном ведомстве, ничуть не сомневаясь в своей правоте, заявляли, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим материалам дела, и повторно просят приговорить Юрия Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима,
Или спасение утопающей системы
Возможно, в том, что прокуратура пошла в атаку, сыграли свою роль не только желание обязательной в таких случаях победы фемиды – но и другие факторы. Например, если тогда Дмитриева признали невиновным в педофилии – значит, пришла пора повернуть медаль этой истории с другой стороны.
Ведь остались безнаказанными люди, которые устроили травлю правозащитника и очень хотели сгноить его в тюрьме по позорной статье. И ведь если кто-то скажет, что те господа совершили подлость – это не совсем так. Они совершили вполне уголовно наказуемые деяния.
Ведь вспомним – сначала был аноним, который написал заведомо ложный донос, совершил преступление, предусмотренное статьей 306 УК РФ. Возможно, он или кто-то другой без ведома Дмитриева проник в его квартиру и стал копаться в его компьютере. А об этом черным по белому говорит статья 139 УК РФ: «Незаконное проникновение в жилище».
Дальше идут следователи, старания которых вполне попадают под статью 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».
Но даже на фоне этого беспредела можно особо выделить «экспертов» АНО «Центр социокультурных экспертиз», усмотревших порнографию в детских фотографиях и под присягой утверждавших, что Дмитриев изготовил их для «получения нездорового возбуждения».
Этот центр, который возглавляет учительница математики Наталья Крюкова, давно славится своими социокультурными «экспертизами». В их активе 115 изданий, которые «социокультурологи» в свое время объявили экстремистскими материалами. А среди этих изданий есть и работы, написанные докторами наук – людьми, с которыми вчерашняя математичка и рядом по знаниям не стояла.
Да о чем говорить, если госпожа Крюкова называет экстремизмом даже цитаты из Библии? Не могу говорить за все случаи, но в деле Дмитриева действия «экспертов» АНО «ЦСЭ» легко попадают под статью 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетелей, заключение эксперта».
В общем, при таких обстоятельствах, могли «пострадать» многие верные люди из «системы», а этого никак допустить было нельзя. Возможно, прокуратуре кто-то подсказал сверху, возможно, в прокуратуре «сами с усами» и понимали, что лучшая защита в такой ситуации – это еще одно нападение, но более вероломное.
И вот в результате предполагаемой нехитрой обработки малограмотной бабушки апрельский оправдательный приговор, которому рукоплескали даже за рубежом, уже канул в лету. И вот уже следствие заходит на новый круг, где ровным счетом при тех же обвинениях, что и были, окончательный приговор Дмитриеву может быть очень нехорошим.
Возможно, это будет и не девять лет – а поменьше, но то, что известного ученого и общественника хотят посадить именно по педофильной статье, видно и невооруженным взглядом. Не важно, сколько дадут – важно унизить человека, чтобы знал свое место и не высовывался без надобности.
Вполне может быть, эта «ненадобность» для властей выражается в профессиональной и общественной деятельности Юрия Дмитриева, вскрывающего многие позорные страницы в истории нашей страны. А это очень не нравится многим нынешним власть имущим.
Ведь как сказал сам ученый: «Дети тех, кто стрелял и сажал тогда, сегодня при должностях». Сейчас к стенке не ставят – а в остальном… Как будто, тридцать седьмой никуда и не уходил»…
Продолжаем следить за борьбой добра и зла – жаль, что зло в данном случае, в очередной раз, представлено в лице государства…