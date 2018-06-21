МЧС России предупредило об ухудшении погодных условий в Подмосковье
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий во второй половине дня в четверг, 21 июня. В Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозой и сильным ветром
Фото: Труд
Управления МЧС по Московской области сообщило об ухудшении погодных условий во второй половине дня в четверг, 21 июня. В Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозой и сильным ветром. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В МЧС рекомендовали гражданам не прятаться от ветра и грозы около стен зданий, на остановках общественного транспорта, под деревьями и близи рекламных конструкций.
Автомобилистам советуют оставлять свои машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.