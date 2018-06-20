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20 июня 16:02

Координатор «Архнадзора» сообщил об угрозах в свой адрес со стороны чиновников мэрии Москвы

Андрей Новичков сообщил об угрозах в свой адрес и адрес своих соратников со стороны «неизвестных лиц» из департамента градостроительной политики Москвы

Фото: hqtor.ru

Координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков сообщил об угрозах в свой адрес и адрес своих соратников со стороны «неизвестных лиц» из департамента градостроительной политики Москвы. Поводом для угроз стала публикация «Архнадзором» секретных документов Градостроительно-земельной комиссии мэрии.

По словам Новичкова, неизвестные лица звонят ему с телефонов градостроительного департамента и требуют удалить протоколы ГЗК, а также сообщить данные человека, который предоставил активистам эти документы. «В противном случае всех «нас найдут органы», - сообщил координатор «Архнадзора» в Facebook.

Речь идет о документах, которые были в секрете около 8 лет. Они касаются строек, сносов исторических зданий и застройки парков, которые уже были осуществлены властями. По мнению Новичкова, эти документы затрагивают интересы крупных девелоперов, сообщает «МБХ.Медиа».

Координатор «Архнадзора» заявил, что не собирается удалять эти документы, а давление со стороны чиновников он назвал недопустимым. Новичков также назвал сокрытие властями протоколов ГЗК проявлением неуважения к жителям столицы.

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