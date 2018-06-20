Президент на все руки
Очередная прямая линия Путина вновь показала, что большинство проблем в нашей стране решаются лишь после личного вмешательства главы государства. Далеко ли можно уехать на таком ручном управлении?
Щелкнул пальцем - вопрос решил
Многодетный отец из Иванова Дмитрий Верховских в ходе прямой линии с президентом Путиным обратился к главе страны со своей проблемой. Вопрос показательно решили буквально за несколько часов. Задал его Верховских президенту около 14.30, новость о встрече врио губернатора с семьей и снижении ставки поступила около шести часов вечера по Москве.
В прямом эфире с президентом Верховских пожаловался, что банк не снижает ему ставку с 13% до льготных 6% по причине «размыленности» закона. По постановлению правительства за №1711 от 30 декабря 2017 г. льгота положена только в случае рождения второго или третьего ребенка. А у семьи Верховских между тем детей уже трое.
«Мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то изменить этот пункт 9, чтоб он звучал следующим образом: что данная льгота по снижению ставки до 6% распространяется на граждан, у которых рождается второй и последующие дети», - попросил Верховских.
Путин назвал этот пункт постановления правительства ошибочным и тут же сходу оценил эту ошибку, то есть формулировки в постановлении в 9 млрд руб. и попросил врио губернатора Ивановской области Воскресенского «обратить на это внимание и просто поддержать семьи с детьми».
Чиновники тут же взяли под «козырек» - Воскресенский обещал встретиться с семьей и помочь, министр финансов Силуянов заверил, что над поправками поработают.
«Я попросил банк со мной связаться, с тем чтобы эту ставку понизить. Думаю, что Владимир Владимирович сказал вам спасибо за то, что вы поставили этот вопрос, но пока постановление правительства будут править, вы будете платить 9,5%», - в свою очередь сказал врио Воскресенский Дмитрию Верховских, который на радостях попросил еще и за друга, у которого в семье воспитывается аж десять детишек.
А ивановские чиновники между тем пообещали буквально за неделю разработать систему адресной помощи для перекредитования ипотечных заемщиков по ставке 9-9,5%. «Сделаем так, чтобы это стало системой, а не ручным управлением. В течение недели мы разработаем такие программы», - пояснил лично господин Воскресенский, прямо радуясь тому, что и президенту угодил и людям помог.
Визуально, конечно, все выглядит здорово. Хотя вопрос в любой случае остается – а нельзя ли было помочь людям, то есть обратить внимание на проблему кредитования семей с детьми, раньше? Даже не до прямой линии – а до того, как проблема стала… проблемой. Или все как всегда – пока «царь батюшка» не повелит...?
Ивановцы обещание выполнили
Между тем, как выяснилось, на решение проблемы не понадобилось ни много времени, ни сил. Прошло совсем чуть-чуть со дня прямой линии с президентом, а жители Ивановской области уже получили возможность перекредитовать ипотеку по ставке 8,75%. Такое решение было принято по итогам переговоров между временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским и генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Александром Плутником – организацией, которая по части ипотеки работает с давним партнером - «Металлинвестбанком».http://www.ivanovoobl.ru/press?
Созвонились, встретились, ударили по рукам – и тут же объявили о запуске новых выгодных условий по снижению ставок для ипотечных заемщиков региона. Раньше встретиться и договориться этим господам что-то мешало. Зато теперь процентные ставки по программе перекредитования ДОМ.РФ начинаются от 8,75% годовых. Сумма нового кредита может составить до 80% от стоимости закладываемой недвижимости.
Еще раньше ДОМ.РФ и Правительство Ивановской области в один момент решили ситуацию той самой семьи Верховских, которая 7 июня обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии. Ставка кредитования их ипотечного займа, оформленного ранее в другом банке, была снижена с 13% до 8,75% годовых.
Ну, а уж сказав «гоп» – как говорится, прыгай дальше. Снизил одному – снижай и в целом. Да и ведь любому дураку, простите, любому чиновнику понятно – что проблема Верховских – это не проблема одной-единственной семьи. Это большая проблема – в пределах всей страны. Но начинать решать ее довелось ивановским властям.
У других свои заботы
Поддержат ли другие регионы этот посыл до того, как правительство РФ сделает работу над ошибками и исправит свое двусмысленное постановление, пока не ясно. В кругах региональных чиновников самостоятельность обычно не приветствуется.
Во-первых, зачем прыгать выше своей головы, если тебя не просили. Во-вторых, не у всех региональных бюджетов есть финансовые возможности и реальные рычаги, чтобы снизить у себя ипотечную ставку, пока правительство поправки к своему постановлению не сделает. Ибо, то, что сейчас сделали Ивановские власти, фактически противоречит если не закону, то идет вразрез с принципами бизнеса. Почему кто-то должен снижать ставку, если на то нет официального документального требования?
Однако, в данном случае есть слова президента – а это более грозное оружие, чем бумажка. Лучше сделать, как он просит. В других областях чиновников ни о чем не просили и, вполне возможно, там семьям с детьми, чтобы получить льготную ставку по кредиту или перекредитоваться по старому ипотечному договору, придется ждать действий именно от правительства. Когда? Возможно, завтра, возможно, через полгода. А, может, как рак заберется на гору и там свиснет.
Тем более, что новую программу субсидирования ипотеки для семей с детьми – где второй или третий ребенок родятся в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, российское правительство, по сути, только недавно запустило. И тоже с почина президента.
На программу нашли – не нашли, но запланировали потратить за пять лет 600 миллиардов рублей. Правила субсидирования ипотечной ставки, а также механизм компенсации банкам и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) потерь от выдачи ипотеки под 6% годовых опубликовали на сайте правительства РФ буквально за день до нового 2018 года.
А тут президент задал новую задачу, на исполнение которой, по его словам, потребуется еще 9 миллиардов. Плюс менять правила игры – тоже нужно время. Ивановских Путин заставил помочь семьям с детьми прямо сейчас, не дожидаясь, пока правительство «разродится» измененным документом.
В других регионах все зависит от воли местных властей – хотя иногда и не зависит. А еще зависит от желания местных чиновников поискать в своем бюджете лишние средства для помощи семьям с детьми. И в основном нет ни денег, ни желания. А значит, многие семьи будут по-прежнему выплачивать завышенный ипотечный процент.
По крайней мере, те, кто не дозвонился на прямой линии до Путина. Ибо, все у нас решается только через него. Хоть каждый день прямые линии устраивай.
Как бы догнать белорусов?
Хотя зачем каждый день. Ведь наверняка и президент после обращения к нему многодетного отца из Ивановской области хорошо себе представлял, что проблема не единична. Почему бы помочь не одной семье – а сразу всем семьям с детьми в стране? Вот так – одним махом, одним жестом. Как умеет это делать президент на таких мероприятиях, как прямая линия.
Никто, конечно, не говорит, что сразу можно сделать как в Дании, где в последнем квартале 2015 года местная семейная пара оплачивала ипотеку по отрицательной ставке - 0,0562%, то есть не заемщики тратились на взносы по кредиту, а банк ежемесячно платил им 249 датских крон ($38)
Или почему бы не брать пример с тех же Японии, где процентная ставка по ипотеке 1,68%, или Германии с их 1,9% с Люксембургом с 2%?
Нет, если судить по жалобе ивановца Верховских Президенту, мы даже пока не можем догнать одного из аутсайдеров в этом вопросе – Белоруссию, занимающую со ставкой 12,6% 80-е место в соответствующем рейтинге против нашего 88-го.
И если где-то в регионах появляются меньшие ставки – те же 9%, из этого делают настоящую сенсацию и проводят очень громкие рекламные акции, как, например, в Брянске.
А если пройтись по банковским предложениям в Воронеже – 8,75%, 9%, 9,2%, 9,6%... В Екатеринбурге – тот же набор цифр. А в Самаре и вовсе 10%, 13%, и даже 17%...
И так практически любой город, любой регион возьми – одни и те же цифры, одни и те же заботы у банкиров – драть с людей побольше денег. Да, те самые 6% для семей с детьми встречаются в предложениях – но, как мы видим, благодаря размытому, или как сказал Путин, ошибочному смыслу постановления правительства, не все льготники под свои льготы попали. И лишь благодаря отмашке президента процесс вроде как пошел. Как минимум, в одном регионе. Так что, есть шанс, что белорусов все-таки догоним…