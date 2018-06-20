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20 июня 12:55

В «Шереметьево» обменники покупают у гостей ЧМ-2018 доллары и евро по «спецтарифу»

Местные обменники покупают у иностранцев доллары по 50 рублей, тогда как в банках курс покупки составляет в среднем 62 рубля. Обратно обменять рубли на доллары можно по курсу 69 рублей при среднем банковском курсе в 65 рублей

Фото: Twitter/Zhorin_Sergei

Пункты обмена валют в московском аэропорту «Шереметьево» установили специальный курс для иностранных болельщиков, которые пребывают на Чемпионат мира по футболу-2018. Местные обменники покупают у иностранцев доллары по 50 рублей, тогда как в банках курс покупки составляет в среднем 62 рубля.

Обратно обменять рубли на доллары можно по курсу 69 рублей при среднем банковском курсе в 65 рублей. Евро аэропортовые обменники покупают у иностранцев по 60 рублей и продают уже за 87 рублей (71,6 рубля и 75,3 в банках).

Фотодоказательства спецтарифов для иностранных гостей опубликовал в Twitter адвокат Сергей Жорин.

«Пока правоохранители Москвы ловят таксистов, завышающих цены, - обменник в Шереметьево D встречает гостей столицы самым честным курсом. Как говорится - Welcome to Russia», - подписал фотографию адвокат.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, как российские таксисты вымогают у иностранных болельщиков крупные суммы за поездки, а в некоторых ресторанах появились меню для иностранцев с ценами выше обычных.

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