Жаловавшийся на дорогой бензин камчатский депутат приехал на заседание на коне
Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский, который из-за высоких цен на бензин планировал передвигаться на лошади, действительно приехал на заседание парламента верхом на мерине по кличке Ракета
Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский, который из-за высоких цен на бензин планировал передвигаться на лошади, действительно приехал на заседание парламента верхом на мерине по кличке Ракета.
На сессию депутат прискакал не один, а в компании в сопровождении нескольких наездниц, сообщает информагентство «Кам 24».
Ранее депутат Пучковский попросил организовать для его коня парковочное место рядом со зданием Заксобрания. Народный избранник сообщил, что из-за роста цен на топливо он будет ездить на заседания на своем мерине.
Михаил Пучковский работает депутатом на неосвобожденной основе, поэтому зарплату не получает и живет на пенсию. Народный избранник живет за пределами Петропавловска-Камчатского, поэтому на машине и общественном транспорте добираться до работы для него выходит слишком накладно с учетом нынешних цен на бензин.
Пучковский сообщил, что своей «конной» акцией он хочет привлечь внимание к проблемам малообеспеченных людей, которым в условиях высоких цен на бензин и продукты очень сложно выживать.
Стоит отметить, что парковку и коновязь для мерина Ракета так и не выделили. Охранник не разрешил депутату привязать коня около здания парламента, поэтому за животным присмотрели наездницы, прибывшие в компании с Пучковским.