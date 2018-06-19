Госдума одобрила увеличение госпошлин за выдачу загранпаспортов и водительских прав
Повышение госпошлин позволит компенсировать 40% расходов федерального бюджета на изготовление документов и создание инфраструктуры обработки и хранения данных
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Депутаты Госдумы на заседании 19 июня приняли в третьем чтении законопроект, который повышает размер государственных пошлин на получение заграничного паспорта и водительского удостоверения.
Госпошлина за выдачу загранпаспорта выросла с нынешних 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.
Пошлина за выдачу загранпаспорта ребенку в возрасте до 14 лет вырастет с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.
Регистрация транспортного средства обойдется гражданам в 1,5 тысячи рублей вместо прежних 800 рублей. За выдачу водительских прав придется выложить 3 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей.
Повышение госпошлин позволит компенсировать 40% расходов федерального бюджета на изготовление документов и создание инфраструктуры обработки и хранения данных.