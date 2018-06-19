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19 июня 12:51

Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг против повышения пенсионного возраста

«Вчера поданы заявки на проведение акций протеста 1 июля против повышения пенсионного возраста в 20 городах страны. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», - написал политик в своем Twitter

Фото: moskva.bezformata.ru

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста. Акция запланирована на 1 июля.

«Вчера поданы заявки на проведение акций протеста 1 июля  против повышения пенсионного возраста в 20 городах страны. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», - написал политик в своем Twitter.

Алексей Навальный уточнил, что на сегодняшний день заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста поданы в администрации 20 городов.

Митинги пройдут в Москве, Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске, Ставрополе и т.д.

Оппозиционер назвал повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин «преступлением» и «ограблением десятком миллионов россиян».

Петицию профсоюзной организации Конфедерация труда с требованием не повышать возраст выхода на пенсию подписали более 1,8 млн человек.

В связи с ростом протестных настроений граждан из-за планов повысить пенсионный возраст в Кремле уже попытались откреститься от причастности к данному решению. Пресс-секретарь президента Владимира Путина ранее заявил, что пенсионная реформа находится в компетенции правительства, а Кремль такие вопросы не решает.

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