Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг против повышения пенсионного возраста
«Вчера поданы заявки на проведение акций протеста 1 июля против повышения пенсионного возраста в 20 городах страны. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», - написал политик в своем Twitter
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста. Акция запланирована на 1 июля.
«Вчера поданы заявки на проведение акций протеста 1 июля против повышения пенсионного возраста в 20 городах страны. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», - написал политик в своем Twitter.
Алексей Навальный уточнил, что на сегодняшний день заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста поданы в администрации 20 городов.
Митинги пройдут в Москве, Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Красноярске, Ставрополе и т.д.
Оппозиционер назвал повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин «преступлением» и «ограблением десятком миллионов россиян».
Петицию профсоюзной организации Конфедерация труда с требованием не повышать возраст выхода на пенсию подписали более 1,8 млн человек.
В связи с ростом протестных настроений граждан из-за планов повысить пенсионный возраст в Кремле уже попытались откреститься от причастности к данному решению. Пресс-секретарь президента Владимира Путина ранее заявил, что пенсионная реформа находится в компетенции правительства, а Кремль такие вопросы не решает.