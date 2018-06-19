«Саратовские авиалинии», Royal Flight и iFly признали самыми непунктуальными авиакомпаниями
Росавиация составила список самых непунктуальных авиакомпаний страны по итогам мая. Антирейтинг возглавила авиакомпания «Саратовские авиалинии»
Росавиация составила список самых непунктуальных авиакомпаний страны по итогам мая. Антирейтинг возглавила авиакомпания «Саратовские авиалинии», которая уже прекратила деятельность. Чаще других перевозчиков свои рейсы в мае также отменяли компании Royal Flight и iFly.
В Росавиации уточнили, что речь идет о задержках международных рейсов более чем на 2 часа.
«Саратовские авиалинии» в мае выполнили 40 чартерных рейсов за границу. Из них 15% рейсов было задержано. Авиакомпания iFly выполнила 191 рейс и из них задержала 8,9%. Royal Flight из 297 рейсов задержала 5,4%.
Авиакомпании Azur air и Pegas Fly задержали 4% из своих чартерных рейсов, а NordStar 2,95% из выполненных чартеров.
Всего российские авиакомпании выполнили в мае 3 297 международных чартерных рейсов и задержали по разным причинам 3,1% от всех выполненных рейсов.