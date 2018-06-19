Меню
Общество
Безопасность – ничто, бизнес – все
Общество
19 июня 07:34

«Саратовские авиалинии», Royal Flight и iFly признали самыми непунктуальными авиакомпаниями

Росавиация составила список самых непунктуальных авиакомпаний страны по итогам мая. Антирейтинг возглавила авиакомпания «Саратовские авиалинии»

Фото: om-saratov.ru

Росавиация составила список самых непунктуальных авиакомпаний страны по итогам мая. Антирейтинг возглавила авиакомпания «Саратовские авиалинии», которая уже прекратила деятельность. Чаще других перевозчиков свои рейсы в мае также отменяли компании Royal Flight и iFly.

В Росавиации уточнили, что речь идет о задержках международных рейсов более чем на 2 часа.

«Саратовские авиалинии» в мае выполнили 40 чартерных рейсов за границу. Из них 15% рейсов было задержано. Авиакомпания iFly выполнила 191 рейс и из них задержала 8,9%. Royal Flight из 297 рейсов задержала 5,4%.

Авиакомпании Azur air и Pegas Fly задержали 4% из своих чартерных рейсов, а NordStar 2,95% из выполненных чартеров.

Всего российские авиакомпании выполнили в мае 3 297 международных чартерных рейсов и задержали по разным причинам 3,1% от всех выполненных рейсов.

Материалы по теме
В аэропортах из-за ЧМ-2018 начались массовые задержки рейсов
В период проведения ЧМ-2018 туристические чартерные рейсы будут отправляться в последнюю очередь
«Аэрофлот» из-за дефицита летных кадров объявил набор военных летчиков
Сейчас на главной
ЦППК
Не сходя с «толчка» нас везет ЦППК
Россия подготовилась к мундиалю так, как никто и никогда. А значит, она – постоянная пассажирка пригородных поездов может рассчитывать на поездку с большим комфортом. Ведь если вся страна встречает чемпионат мира по футболу на «пять с плюсом», значит, и ЦППК, поездами которого мы ездим, будет на высоте?
Горячие новости
Совет Федерации отклонил законопроект о приравнивании зарплаты парламентариев к средней по стране
Доходы депутатов и сенаторов не будут приравнивать к среднему размеру зарплаты по стране. Комитет Совета Федерации по регламенту рекомендовал отклонить соответствующий законопроект
Горячие новости
Госдума одобрила увеличение госпошлин за выдачу загранпаспортов и водительских прав
Повышение госпошлин позволит компенсировать 40% расходов федерального бюджета на изготовление документов и создание инфраструктуры обработки и хранения данных
Горячие новости
Алексей Навальный анонсировал всероссийский митинг против повышения пенсионного возраста
«Вчера поданы заявки на проведение акций протеста 1 июля против повышения пенсионного возраста в 20 городах страны. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», - написал политик в своем Twitter
Горячие новости
Правительство отложит на полгода снижение беспошлинного порога для посылок
Согласно первоначальному плану правительства, с 1 июля 2018 года планировалось снизить беспошлинный порог с нынешних 1000 евро до 500 евро.
Горячие новости
Сегодня ты лишишь мандата, а завтра лишат мандата тебя
По версии прокуратуры, Вадим Белоусов может быть соучастником коррупционного преступления, в совершении которого обвиняют бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Авторская колонка
Исцеление болельщика
Попросили настоятельно до конца чемпионата не умирать. – А что так? – спросил я из последних сил. – Требование ФИФА – всех больных болельщиков возвращать в строй. – Так я же не болельщик, – с сожалением прохрипел я. – Я был на даче, косил траву, и тут…
Ларин Александр
Горячие новости
Зона отчуждения
Жители Москвы из-за Чемпионата мира по футболу-2018 лишились возможности добраться на машине до двух больниц. В связи с проведением турнира к медучреждениям должно добраться только при наличии пропуска или на общественном транспорте
Авторская колонка
Пента-трик
Еще до стартового свистка счет открыл Следственный комитет России, арестовав наконец долго сопротивлявшегося главу Серпуховского района Шестуна. На первой минуте матча в результате многоходовки правительства Медведев повысил пенсионный возраст
Явлинский Григорий
Горячие новости
«Может, вообще отсюда не выйду»
Главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, перевели в СИЗО №5. В этом изоляторе в прошлом году при страных обстоятельствах погиб топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов
правосудие
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать
Спешу поделиться своими впечатлениями о процессе по уголовному делу, в котором мне довелось принять участие на стороне защиты вместе с адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Горячие новости
Охота на голоса москвичей
Чиновники мэрии посетили Московскую область и другие соседние регионы, в которых у жителей столицы есть дачные участки, чтобы выбрать места для организации мест голосования. В планах мэрии открыть избирательные участки в 5-6 соседних с Москвой регионах
Горячие новости
«Закономерно для полицейского государства»
Партия «Яблоко» потребовала прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Главе района инкриминируют превышение должностных полномочий
Горячие новости
Самарский губернатор подарил капитану сборной Сербии «Ладу» за первый гол на стадионе «Самара-Арена»
Матч Сербия – Коста-Рика проходил на стадионе «Самара-Арена», который был открыт в этом году специально к ЧМ-2018. Матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол забил капитан сербской команды Александр Коларов
Газпром
Это наша корова – и мы ее доим!
Пару недель назад аналитик инвестиционной дочки Сбербанка – Sberbank CIB Александр Фэк опубликовал отчет о Газпроме и тут же с шумом был уволен. А потом главе Сбербанка Грефу даже пришлось звонить и извиняться перед одним из подрядчиков по имени Геннадий Тимченко
Горячие новости
Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заразиться корью в 28 странах Европы
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году эпидемическое неблагополучие по кори зарегистрировано в 28 странах Европы, в том числе на Украине
Горячие новости
Таможня попросила обложить пошлиной все товары из иностранных интернет-магазинов
ФТС выступила с инициативой обложить пошлиной все без исключения посылки из иностранных интернет-магазинов. Сейчас можно заказывать товары на сумму до 1000 евро без уплаты пошлины
Горячие новости
В наезде таксиста на пешеходов в Москве усмотрели признака теракта
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сравнил инцидент на улице Ильинка в Москве, где таксист сбил на тротуаре пешеходов, с европейскими терактами. Столичные власти считают произошедшее несчастным случаем