Исцеление болельщика
Попросили настоятельно до конца чемпионата не умирать.
– А что так? – спросил я из последних сил.
– Требование ФИФА – всех больных болельщиков возвращать в строй.
– Так я же не болельщик, – с сожалением прохрипел я. – Я был на даче, косил траву, и тут…
– Никаких дач и покосов! Вы – активный болельщик! – зашептал дежурный врач, который, похоже, проникся ко мне симпатией. – Скажите, что просто перенервничали на матче.
– Хорошо, буду болельщиком, – согласился я. – Перенервничал, перекричал...
– Он болельщик! – громко передал дежурный врач кому-то по мобильному.
Через несколько минут вокруг меня уже толпились лучшие врачи клиники. Осматривали, прощупывали, что-то между собой по-тихому обсуждали. Наконец, самый важный среди них, с Волком–Забивакой на белом халате, твердо сказал: – У вас… – и назвал какую-то там непонятную мне хреновину. – Случай тяжелый, но мы обязаны вас поставить на ноги, раз вы болельщик. Иначе нам с вами несдобровать. Готовы к сотрудничеству?
– А что я должен делать? – удивился я.
– Не сметь умирать! Верить в победу, как истый болельщик! – гаркнул он. – А мы вам за это организуем бесплатный билетик на матч. Как, договорились?
И я сразу же (даже не верится) почувствовал резкое облегчение. А через два дня уже бодро шагал с флагом болеть за наших.
«Какие же они там в ФИФА молодцы! – думал я. – Вот бы их к нам на Минздрав… Так и надо с нашим братом, привыкшим ко всяким запретам, мы другого языка не понимаем. Для больных и умирающих это, пожалуй, лучшее слово: Не сметь!»