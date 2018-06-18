Пента-трик
Чемпионат мира по футболу в России начался с разгрома. 5:0! Власть забила пять безответных голов народу.
Еще до стартового свистка счет открыл Следственный комитет России, арестовав наконец долго сопротивлявшегося главу Серпуховского района Шестуна. На первой минуте матча в результате многоходовки правительства Медведев повысил пенсионный возраст. Буквально в следующей атаке Медведев оформил дубль и увеличил НДС. Во втором тайме счет до разгромного довел со штрафного удара Верховный суд Карелии, который отменил оправдательный приговор правозащитнику Дмитриеву — 4:0. Точку в матче-открытии поставил уже на следующий день пресс-секретарь Путина: ударом с пенальти Песков поразил народ, объяснив, что обещания Путина не повышать пенсионный возраст до тех пор, пока он президент, ничего не значат, потому что «это было давно».
И это действительно только начало. Поддерживать на плаву тонущую по вине властей экономику будут исключительно за счет народа.
Однако если бы, к примеру, госкомпании перечисляли часть дивидендов в Пенсионный фонд России, это позволило бы повысить пенсии и сделать шаг к решению проблемы без повышения пенсионного возраста. Правда, надо бы повысить эффективность и прозрачность самих госкорпораций, а то скоро и они не смогут помочь: «Газпром» работает все хуже, да и «Роснефть» поиздержалась. Но правительство пошло иным путем, простым — отбирать деньги у людей.
И чтобы уже ни у кого не осталось никаких иллюзий о том, чтобы все поняли, что игра будет без правил, на вопрос о состоянии здоровья режиссера Сенцова уполномоченный по правам человека в России Москалькова заявила, что голодающий уже месяц в российской тюрьме политзаключенный «прибавил два килограмма в весе».
Еще вопросы будут? Настоящий плей-офф начнется после окончания чемпионата мира.
Источник - www.yavlinsky.ru