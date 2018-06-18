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18 июня 17:13

В Москве из-за проведения ЧМ-2018 подъезды к двум больницам оказались заблокированы

Жители Москвы из-за Чемпионата мира по футболу-2018 лишились возможности добраться на машине до двух больниц. В связи с проведением турнира к медучреждениям должно добраться только при наличии пропуска или на общественном транспорте

Фото: Facebook/Антон Родионов

Жители Москвы из-за Чемпионата мира по футболу-2018 лишились возможности добраться на машине до двух больниц. В связи с проведением турнира к медучреждениям должно добраться только при наличии пропуска или на общественном транспорте.

В «зоне отчуждения» оказались Городская клиническая больница №61 и Университетская клиническая больница №1.

В дни проведения матчей в УКБ №1 граждане могут проехать только при наличии специального пропуска. Еще один способ добраться - общественный транспорт, однако для некоторых пациентов это слишком тяжело из-за ограниченных возможностей. Довести больных до медучреждения на своих машинах родственники не могут.

Подъезд к ГКБ №61 в дни матчей полностью заблокирован. Каретам «скорой помощи» приходится объезжать и «прыгать» через бетонные бордюры. В беседе с «МБХ медиа» врач-кардиолог Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Антон Родионов сообщил, что две прилегающие к клинике улицы заблокированы и дни, когда игры не проводятся.

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