Александра Шестуна перевели в СИЗО, где был убит топ-менеджер «Роскосмоса»
Главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, перевели в СИЗО №5. В этом изоляторе в прошлом году при страных обстоятельствах погиб топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов
Главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, перевели в СИЗО №5. В этом изоляторе в прошлом году при страных обстоятельствах погиб топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов. Подмосковный чиновник не исключил, что живым из этого СИЗО он уже не выйдет.
Глава Серпуховского района изначально был помещен в СИЗО «Лефортово», а теперь его перевели в СИЗО №5, где нашли мертвым Владимира Евдокимова из «Роскосмоса». Чувствую себя нормально, соседи пока что нормальные, есть мексиканский болельщик среди них, сотрудники СИЗО вежливые, только душа болит, может, вообще отсюда не выйду» - заявил Шестун.
Александра Шестуна в СИЗО в СИЗО навестила член ОНК Когершын Сагиева. Сейчас чиновник находится на карантине. Глава Сеопуховского района попросил правозащитницу донести детали обстоятельств его задержания до главы Совета по правам человека Михаила Федотова и омбудсмена Татьяны Москальковой, сообщает «Дождь».
Шестун рассказал, что его задержали в тот день, когда он планировал подать документы на регистрацию кандидатом на пост главы района (выборы пройдут 9 сентября). Сейчас Серпуховской район единственный, где главу избирают в ходе народных выборов.
«Влезли в окна, испугали пятерых детей, грубо меня помяли, хотя я не сопротивлялся. Возбудили дело по постановлению, которое я даже не подписывал - до этого 12 или 15 раз следственные органы отказывали в возбуждении того же дела, проверки шли с 2010 года», - рассказал глава района.
Александр Шестун также рассказал о своем конфликте с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и о том, как глава управления «К» Иван Ткачев «продал его губернатору».