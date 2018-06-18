Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать
«У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим…»
И.А Крылов (басня «Волк и ягненок»)
Спешу поделиться своими впечатлениями о процессе по уголовному делу, в котором мне довелось принять участие на стороне защиты вместе с адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Итак, Истринский городской районный суд. На скамье подсудимых трое граждан государства, не так давно входившего в состав Союза ССР. Потерпевшие – сотрудники одного из районных отделений полиции.
Эта история началась почти год назад, в июле 2017 года. Два брата-близнеца, назовем их Хасан и Хусан, их родной дядя Акром, двоюродный брат Маруф и друг семьи Закир, работавшие на строительстве дома в одном из поселков городского округа Истра, решили отметить день рождения одного из них. Неожиданно строителей пришли «поздравить» сотрудники полиции из районного отделения. Ну, не совсем поздравить, а «проверить документы», согласно их официальным объяснениям. Впоследствии выяснится, что причина была иная… Какая? Да вы уже, наверное, догадались. Правда, не очень правдоподобная версия самих полицейских, которые стали потерпевшими, существенно отличается от версии строителей.
Согласно фабуле обвинения строители совершили действия, подпадающие под признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, а именно применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, при следующих обстоятельствах.
Так они, 19.07.2017, в период времени с 16 часов 20 минут до 18 часов 30 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в состоянии алкогольного опьянения на своем рабочем месте, в ответ на законные и обоснованные действия потерпевших, надлежащим образом представившихся как сотрудники полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, направленные на проверку документов удостоверяющих личность, не желая предоставлять документы, осознавая, что последние являются представителями власти, действуя умышленно, с целью применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, нанесли многочисленные удары ногами и кулаками по различным частям тела каждому из потерпевших, причинив последним физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков, которые в силу своей незначительности квалифицируются как повреждения, не причинившие вреда здоровью.
Вроде бы, всё гладко, да не всё!
Например, не вписывается в общую логическую цепочку утверждение, что строители не пожелали предоставить потерпевшим документы, что явилось мотивом их нападения на полицейских.
Действительно, мотив самый, что ни на есть «серьезный». Если бы документов не было, строителям грозило бы привлечение к административной ответственности. Естественно, что им этого не хотелось.
Уж лучше мы их изобьем и «сядем» наверняка, но документов не покажем! – здраво рассудили строители. И, правда, зачем показывать документы, если они и так в полном порядке, что впоследствии выяснилось на следствии. Когда потерпевшие, обезвредив безоружных буянов при помощи «спецсредств» (так называются резиновые дубинки, газовые баллончики и наручники), доставили их в отделение полиции, у всех задержанных при себе имелись паспорта, миграционные карты и уведомления о прибытии в РФ с отметками миграционной службы о постановке на регистрационный учет по месту пребывания (иначе говоря – временная прописка).
При этом ни один из документов не был просрочен! Из сказанного следует, что версия обвинения в отношении мотива якобы имевшего место преступления, мягко говоря, противоречит всякому здравому смыслу. Другими словами, не было у строителей мотива нападать на полицейских, а мотив, является частью субъективной стороны любого преступления и входит в предмет доказывания по уголовному делу. В общем, нет мотива - нет вины. Нет вины - нет преступления.
Следует отметить, что логика не стала сильной стороной обвинительного заключения.
Например, первоначально обосновывая появление потерпевших сотрудников полиции на участке, где разворачивались описываемые события, сторона обвинения указала, что в дежурную часть отделения полиции поступил сигнал от некоей гражданки С. о том, что на её глазах двое неизвестных азиатской внешности пытались изнасиловать гражданку Р., как выяснилось позже, без определенного места жительства, а также избили сожителя С., заступившегося за Р.
Изнасилование – одно из наиболее тяжких преступлений против личности. Поэтому вполне объясним боевой настрой полицейских на пресечение тяжкого преступления и задержание злодеев, не стесняясь в средствах, в том числе специальных. Они и не стеснялись. Это после жесткого силового задержания строителей выяснилось, что Р. никто не пытался изнасиловать, что она и подтвердила в суде. Кстати сказать, гражданка С., вызвавшая полицию, так и не была найдена и допрошена. Следствие вообще о ней нигде больше не упоминало, а личность её сожителя, так и не была установлена. До сих пор не известно, существуют ли вообще эти люди. Однако, эти обстоятельства не были исключены из обвинительного заключения.
Отдельного внимания заслуживают обстоятельства прибытия помощи в количестве троих полицейских в дополнение к тем двоим, которые прибыли первыми.
Из рапорта одного из потерпевших сотрудников полиции Г. следует, что он находился в своем служебном кабинете, когда от помощника оперативного дежурного отделения полиции поступила информация о том, что на двоих сотрудников полиции при отработке вызова совершенно нападение и им требуется помощь. Он, совместно с двумя другими сотрудниками немедленно выехал на помощь терпящим бедствие коллегам, которые, как оказалось, и сами себя не намерены были давать в обиду, распылив в лица строителям перцовый газ, после чего без особого труда надели на них наручники. Прибывшим на подмогу коллегам потерпевших оставалось только выловить на соседнем участке двоих строителей, пытавшихся спастись от расправы, выпрыгнув через окно, и доставить всех пятерых задержанных в отделение полиции.
Сами потерпевшие не смогли в судебном заседании указать на обидчиков, путали обвиняемых между собой, противоречили собственным показаниям, данным ими ранее в части действий подсудимых. Было очевидно, что они их не узнают. Назвать, кто из подсудимых конкретно наносил удары каждому из потерпевших, последние не смогли, так же, как это не установило и следствие.
Самому возрастному участнику событий Акрому, единственному из всех, кто успел предъявить документы, но при этом был сбит с ног, облит перцовым газом и лежал лицом вниз, вменяется, что из этого положения он нанес удар сотруднику в волосистую часть головы. Это следует из показаний потерпевших на следствии и в суде. Исполнить такое не под-силу даже опытному каскадеру, не говоря уже о немолодом строителе.
Кроме того, из материалов уголовного дела усматривается, что допросы проводились в ночное время, что противоречит закону. Попытки прокурора спасти доказательства и ссылки на неотложность следственных действий не могут быть серьезно восприняты защитой, поскольку допросы проводились через два дня после задержания. Обвинительное заключение должно быть понятно обвиняемым и переведено на родной язык, однако и здесь права задержанных на защиту были нарушены.
Также в обвинительном заключении указано в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, на совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Однако данный вывод следствия не подкреплен необходимыми доказательствами.
Сотрудники полиции, признанные впоследствии потерпевшими по делу, указали в качестве обоснования своей агрессии по отношению к строителям нахождение последних в состоянии алкогольного опьянения. При этом заявления потерпевших сотрудников полиции, основанные на их субъективных ощущениях, не были проверены следствием, а именно - подсудимые не были освидетельствованы на наличие алкогольного опьянения. Следовательно, заявления потерпевших об алкогольном опьянении строителей так и остались их предположениями.
В соответствии с положениями закона обвинение не может быть основано на предположениях, а показания потерпевшего, основанные на предположении, являются недопустимыми доказательствами, не имеющими юридической силы. Данные доказательства не могут быть положены в основу обвинения.
Самое неприятное в этой истории, что трое подсудимых находятся в следственном изоляторе уже почти целый год. При этом, как считает защита, они не совершили никакого преступления, а следствие было направлено не на установление истины, а на то, чтобы придумать, сфабриковать доказательства их мнимой вины. Думается, что это направлено на сокрытие неправомерных действий самих потерпевших блюстителей порядка.
В этом смысле, если ты вдруг выступил против полиции (задал вопрос – «На коком основании?», или не уважил сотрудника), при том, что тебя могут избить, унизить – ты все рано имеешь шанс получить наказание, даже если ничего не делал и процесс в городском суде Истра в полной мере демонстрирует это.
В завершении хочу отметить, что приговор по данному делу еще не вынесен.
Последнее слово за правосудием!
Защита осуществляется адвокатом Московской областной коллегии адвокатов Сычевым Валерием Павловичем и кандидатом юридических наук Алешкиным Андреем Владимировичем