Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заразиться корью в 28 странах Европы
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году эпидемическое неблагополучие по кори зарегистрировано в 28 странах Европы, в том числе на Украине
Роспотребнадзор предупредил российских граждан о риске заразиться корью во время поездок за границу. На сегодняшний день болезнь широко распространена в 28 странах.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году эпидемическое неблагополучие по кори зарегистрировано в 28 странах Европы, в том числе на Украине.
Согласно информации Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, с начала текущего года в стране было зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания корью. От осложнений скончались 11 человек, сообщает РИА Новости.
Вспышки кори также зарегистрированы в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Венесуэле, Перу, Канаде и США. Основной причиной распространения заболевания является отказ от вакцинации.
Роспотребнадзор рекомендует россиянам перед поездкой в страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией сделать прививку не менее чем за 14 дней до отъезда.