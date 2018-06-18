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18 июня 08:26

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заразиться корью в 28 странах Европы

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году эпидемическое неблагополучие по кори зарегистрировано в 28 странах Европы, в том числе на Украине

Роспотребнадзор предупредил российских граждан о риске заразиться  корью во время поездок за границу. На сегодняшний день болезнь широко распространена в 28 странах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году эпидемическое неблагополучие по кори зарегистрировано в 28 странах Европы, в том числе на Украине.

Согласно информации Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, с начала текущего года в стране было зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания корью. От осложнений скончались 11 человек, сообщает РИА Новости.

Вспышки кори также зарегистрированы в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Венесуэле, Перу, Канаде и США. Основной причиной распространения заболевания является отказ от вакцинации.

Роспотребнадзор рекомендует россиянам перед поездкой в страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией сделать прививку не менее чем за 14 дней до отъезда.  

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