В наезде таксиста на пешеходов в Москве усмотрели признака теракта
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сравнил инцидент на улице Ильинка в Москве, где таксист сбил на тротуаре пешеходов, с европейскими терактами. Столичные власти считают произошедшее несчастным случаем
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сравнил инцидент на улице Ильинка в Москве, где таксист сбил на тротуаре пешеходов, с европейскими терактами. Столичные власти считают произошедшее несчастным случаем.
Напомним, 16 июня водитель такси, который является уроженцем Киргизии, потерял управление и выехал на тротуар, по которому шли люди. В результате происшествия пострадали 8 человек, в том числе футбольные болельщики из Мексики.
На допросе водитель заявил, что заснул за рулем и непроизвольно нажал педаль газа. На видеозаписи инцидента видно, как автомобили медленно едут друг за другом по дороге, а затем желтое такси сначала притормаживает перед едущей впереди машины и резко выезжает вправо на тротуар.
Евгений Ройзман обратил внимание, что происшествие на Ильинке очень похоже на многочисленные европейские теракты, совершенные с использованием транспортных средств.
«Ух, сколько версий: уснул, устал, был пьян, перепутал педали. На любой вкус. Я посмотрел внимательно и увидел, что он совершенно умышленно направил машину в скопление людей. Считаю, что это теракт», - написал Ройзман в Twitter. Экс-мэр Екатеринбурга считает, что водитель умышленно въехал в людей.
Многие пользователей социальных сетей согласны с мнением Евгения Ройзмана, а нежелание властей признавать ДТП на Ильинке терактом они связывают с недавним сообщением СМИ о том, что на время проведения ЧМ-2018 силовые ведомства по указанию Кремля перестали публиковать плохие новости.