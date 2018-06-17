В аэропортах из-за ЧМ-2018 начались массовые задержки рейсов
В московских аэропортах в ночь на воскресенье, 17 июня, была зафиксирована массовая задержка рейсов. Согласно онлайн-табло воздушных гаваней, ночью было задержано около 30 рейсов. Причина задержек неизвестна
В московских аэропортах в ночь на воскресенье, 17 июня, была зафиксирована массовая задержка рейсов. Согласно онлайн-табло воздушных гаваней, ночью было задержано около 30 рейсов. Причина задержек неизвестна.
Больше всего рейсов было задержано в аэропорту «Домодедово». Там с опозданием вылетели 16 рейсов и два были отменены. Во «Внуково» задержали пять рейсов и отменили два рейса, а в «Шереметьево» - девять рейсов.
Ни в одном из московских аэропортов не объяснили причину задержек рейсов. При этом метеоусловия были благоприятными для полетов.
Задержки рейсов могли быть связаны с прибытием и отправкой самолетов с гостями Чемпионата мира по футболу-2018. Ранее некоторые воздушные гавани предупредили, что в период проведения турнира в первую очередь будут отправлять самолеты с болельщиками, во вторую - регулярные рейсы и только потом - чартерные.