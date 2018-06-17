Меню
Общество
Если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет
Общество
17 июня 10:40

В аэропортах из-за ЧМ-2018 начались массовые задержки рейсов

В московских аэропортах в ночь на воскресенье, 17 июня, была зафиксирована массовая задержка рейсов. Согласно онлайн-табло воздушных гаваней, ночью было задержано около 30 рейсов. Причина задержек неизвестна

В московских аэропортах в ночь на воскресенье, 17 июня, была зафиксирована массовая задержка рейсов. Согласно онлайн-табло воздушных гаваней, ночью было задержано около 30 рейсов. Причина задержек неизвестна.

Больше всего рейсов  было задержано в аэропорту «Домодедово». Там с опозданием вылетели 16 рейсов и два были отменены. Во «Внуково» задержали пять рейсов и отменили два рейса, а в «Шереметьево» - девять рейсов.

Ни в одном из московских аэропортов не объяснили причину задержек рейсов. При этом метеоусловия были благоприятными для полетов.

Задержки рейсов могли быть связаны с прибытием и отправкой самолетов с гостями Чемпионата мира по футболу-2018. Ранее некоторые воздушные гавани предупредили, что в период проведения турнира в первую очередь будут отправлять самолеты с болельщиками, во вторую - регулярные рейсы и только потом - чартерные.

Материалы по теме
В период проведения ЧМ-2018 туристические чартерные рейсы будут отправляться в последнюю очередь
В московском «Шереметьево» задержали грузчиков за кражу 11 тысяч долларов у футболиста
В России вступили в силу новые нормы получения компенсаций за задержку рейса и утерю багажа
Сейчас на главной
Горячие новости
Россияне против повышения пенсионного возраста
Жители Новосибирска первыми среди россиян вышли на митинг против планов правительства повысить пенсионный возраст. Одновременно с этим новосибирцы протестовали и против повышения цен на бензин
Горячие новости
В Россию из Хорватии вернулся бизнесмен из списка Бориса Титова
Сергей Капчук входит в список бизнесменов которые были вынуждены уехать из России из-за уголовного преследования, но хотят вернуться
Горячие новости
Российские рестораны повысили цены для иностранных болельщиков в два раза
Россияне активно пытаются заработать на иностранных туристах, которые приехали на Чемпионат мира по футболу-2018. Рестораны подготовили для зарубежных гостей отдельное меню с ценами в два раза выше обычных
историческое наследие
Спецтехника Собянина подбирается к Кремлю
В мае застройщик ООО «Международный парк развлечений и туризма» произвёл в Москве снос целого квартала с историческими зданиями, расположенного в границах Софийской набережной, Болотной площади и Фалеевского переулка.
Горячие новости
В Кремле открестились от решения повысить пенсионный возраст
Дмитрий Песков ответил на критику в адрес Владимира Путина из-за повышения пенсионного возраста. Журналисты напомнили, что в 2005 году Путин категорично заявил, что «пока он президент, пенсионный возраст в стране не повысят»
Горячие новости
Туроператор Polar Tour сообщил о прекращении работы
Туристический оператор Polar Tour объявил о приостановке своей деятельности. Компания сообщила о невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня текущего года
Авторская колонка
Арест Александра Шестуна – приговор политической системе России
Очень надеюсь, что после прочтения этого текста, вы крепко задумаетесь не о судьбе отца пятерых детей, а о своей собственной, ответив честно – есть правосудие в стране или нет, и в чьих интересах работает российский закон.
Дижур Николай
Горячие новости
Попробуй доживи
Повышение пенсионного возраста до 65 (для мужчин) и 63 лет (для женщин) приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до выхода на пенсию. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике ЛДПР Ярослав Нилов
Авторская колонка
И все-таки о пенсиях
Судя по всему, сейчас официальный агитпроп начнёт (уже начал) упражняться в креативности по части того, как именно объяснять согражданам повышение пенсионного возраста. Делать он это будет внатяг и без огонька ...
Чадаев Алексей
Горячие новости
Власти Москвы потратят на информирование граждан о выборах мэра 116 млн рублей
Московские власти увеличили бюджет на информирование граждан о выборах мэра столицы на 30 млн рублей. Ранее на эти цели было выделено 86 млн рублей. Информационная кампания будет идти в Москве и в Подмосковье
Горячие новости
«Это месть Воробьева, Ткачева и Ярина»
Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Глава подмосковного района будет находиться в СИЗО до 13 августа
Горячие новости
Жена депутата Госдумы возглавила рейтинг самых богатых жен чиновников
Деловой журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых жен российских чиновников и депутатов. Лидером этого рейтинга стала супруга депутата Государственной думы от КПРФ Александра Некрасова Елена
Горячие новости
Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор правозащитнику
Верховный суд Карелии в четверг отменил оправдательный приговор руководителю регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву
Горячие новости
Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018
Сборная России одержала уверенную победу в первом матче Чемпионата мира разгромив команду из Саудовской Аравии с результатом 5:0. Игра открывала турнир
Авторская колонка
Крысы бегут с корабля
Похоже, что эта самая известная для всех россиян поговорка начинает работать в отношении одного из наиболее важных для каждого цивилизованного россиянина правительственного ведомства – Министерства культуры!
Комков Сергей
Горячие новости
Как в лучших тюрьмах Парижа и Лондона
К Чемпионату мира по футболу-2018 во всех камерах сделали «евроремонт», покрасили решетки и установили унитазы вместо прежних дыр в полу. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали арестантам футбольные мячи
пенсионные накопления
Накопил – отдай Чубайсу
Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию. Анатолий Чубайс считает, что «ресурсы пенсионной системы» должны быть инвестиционным потенциалом для развития страны
Горячие новости
Глава правительства официально объявил о повышении пенсионного возраста
Российские власти официально объявили о повышении пенсионного возраста. По словам главы правительства к реализации этой меры власти приступят уже в 2019 году