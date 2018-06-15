Российские рестораны повысили цены для иностранных болельщиков в два раза
Россияне активно пытаются заработать на иностранных туристах, которые приехали на Чемпионат мира по футболу-2018. Рестораны подготовили для зарубежных гостей отдельное меню с ценами в два раза выше обычных
Россияне активно пытаются заработать на иностранных туристах, которые приехали на Чемпионат мира по футболу-2018. Рестораны подготовили для зарубежных гостей отдельное меню с ценами в два раза выше обычных, а таксисты даже за короткие поездки просят с болельщиков минимум 5 тысяч рублей.
Телеведущий Станислав Натанзон сообщил в Facebook, что в московском кафе около стадиона «Лужники» сделали два меню – на русском языке и на английском. Причем в английском меню цены оказались в два раза выше, чем в меню для русскоговорящих.
Ведущий также рассказал, что в день открытия ЧМ-2018 и первого матча между Россией и Саудовской Аравией столичные таксисты сообщали иностранным болельщикам, что счетчик указывает цену в евро, а не в рублях. Еще один таксист признался в беседе с телеведущим, что накануне взял с «тупых болельщиков» 5 тысяч рублей из аэропорта.
Телеграм-канал «Открытые медиа» в свою очередь также сообщил, что в московском ресторане «Генацвале на Спортивной» появилось второе меню, цены в котором в два раза выше.
Жители Екатеринбурга в соцсетях также указали, что в их городе средний чек в кафе и ресторанах вырос в два раза.