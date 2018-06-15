Власти Москвы потратят на информирование граждан о выборах мэра 116 млн рублей
Московские власти увеличили бюджет на информирование граждан о выборах мэра столицы на 30 млн рублей. Ранее на эти цели было выделено 86 млн рублей. Информационная кампания будет идти в Москве и в Подмосковье
Московские власти увеличили бюджет на информирование граждан о выборах мэра столицы на 30 млн рублей. Ранее на эти цели было выделено 86 млн рублей. При этом информационная кампания будет идти не только в Москве, но в Подмосковье.
Согласно данным сайта госзакупок, столичная мэрия направит на мероприятия по информированию избирателей о голосовании 9 сентября еще 30 млн рублей. Победитель тендера должен разработать программу размещения информации о предстоящих выборах мэра Москвы вдоль федеральных трасс и железных дорог, а также на вокзалах, сообщают «Ведомости».
Информационные плакаты о мэрских выборах также планируется разместить на территории Московской области, но не далее 5 км от границ Москвы.
«Есть крупные выездные трассы, все будут ехать на выходные на дачи, поэтому мы напоминаем о выборах», - заяви глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Ранее мэрия Москвы выделила на кампанию по информированию жителей столицы о выборах 86 млн рублей. Эту сумму планируется потратить на информационные плакаты в общественном транспорте, приглашения на выборы 9 сентября, а также на изготовление сувенирной продукции.
Усилия мэрии Москвы по информированию избирателей связаны с планом переизбрать действующего градоначальника Сергея Собянина с результатом не менее 60% голосов и при высокой явке. С этой целью власти продлили работу избирательных участков с 20.00 до 22.00, а также договорились с подмосковным губернатором о размещении на территории региона избирательных участков для москвичей-дачников.