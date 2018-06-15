Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву
Верховный суд Карелии в четверг отменил оправдательный приговор руководителю регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву
Верховный суд Карелии в четверг, 14 июня, отменил оправдательный приговор руководителю регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву. Правозащитника обвиняли в изготовлении детской порнографии, но в апреле 2018 года Петрозаводский горсуд его оправдал.
Адвокат правозащитника Виктор Ануфриев в беседе с изданием «7×7» сообщил, что поводом для отмены оправдательного приговора стали слова приемной дочери Дмитриева. Девочка во время психиатрической экспертизы после вынесения приговора заявила, что она «расстроена и опозорена». Адвокат считает, что такое заявление приемная дочь его клиента сделала под давлением.
Теперь дело Дмитриева отправлено на новое рассмотрение.
Правозащитник был арестован в конце 2016 года. Его обвинили в изготовлении детской порнографии, а также в хранении оружия. Поводом для возбуждения дела стали фотографии обнаженной приемной дочери правозащитника. Дмитриев удочерил трехлетнюю Наташу в 2005 году. Девочка была очень худой и слабой, поэтому он регулярно фотографировал ее, чтобы избежать претензий со стороны органов опеки в недостаточном уходе за ребенком. Это был своего рода медицинский дневник, а фотографии из него никому не демонстрировались.
5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии, но назначил ему 2,5 года условно по статье о незаконном хранении оружия.
Прокуратура, которая требовала для правозащитника 9 лет лишения свободы, обжаловала оправдательный приговор. Еще одну жалобу подала бабушка приемной дочери правозащитника.