Камеры в спецприемниках превратили в гостиничные номера на случай ареста иностранных гостей ЧМ-2018
К Чемпионату мира по футболу-2018 во всех камерах сделали «евроремонт», покрасили решетки и установили унитазы вместо прежних дыр в полу. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали арестантам футбольные мячи
Власти США и Великобритании, которые пугали своих футбольных болельщиков «ужасами российских тюрем», оказались неправы. МВД России основательно подготовилось к приему иностранных нарушителей и фактически превратила камеры спецприёмников в гостиничные номера с неплохим обслуживанием.
О преображении мест лишения свободы рассказал оппозиционер Алексей Навальный, который 14 июня освободился после административного ареста сроком на 30 суток. Сам оппозиционер отбывал наказание в спецприёмнике №2 на северо-западе Москвы.
Навальный рассказал, что к Чемпионату мира по футболу-2018 во всех камерах сделали «евроремонт», покрасили решетки и установили унитазы вместо прежних дыр в полу. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали арестантам футбольные мячи.
В камерах также появились большие телевизоры, чтобы арестанты могли смотреть футбол.
«Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню», - сообщил оппозиционер в Facebook. В меню спецприёмника появились пирожки, борщ, харчо, шашлык и даже иностранный десерт тирамису. Арестанты также могут в честь ЧМ-2018 выпить пива, правда безалкогольного.
«Видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом», - отметил Алексей Навальный.
На случай ареста иностранных гостей ЧМ-2018 на службу наняли студенток факультетов иностранных языков. «Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства», - добавил оппозиционер.
Тем, кто свой срок отбыл, сотрудники спецприёмника выдают в подарок книжечку с законами, домино или нарды с символикой ЧМ-2018. Алексей Навальный по случаю освобождения получил в подарок нарды.
«Предвосхищая ваши комментарии на тему «хочу под арест», хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву», - иронизирует оппозиционер.