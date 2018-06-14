Накопил – отдай Чубайсу
Анатолий Чубайс продолжает вынашивать «прорывные» инвестиционные планы. На этот раз «реформатор» предложил властям инвестировать накопления будущих российских пенсионеров в высокорисковые нанотехнологии
Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию. Глава корпорации Анатолий Чубайс считает, что «ресурсы пенсионной системы» должны быть инвестиционным потенциалом для развития страны. Интересно, кто вернет нам наши накопления, если «нано-менеджеры как обычно все «нано-профукают»?
«Роснано» липнет к чужим технологиям
Анатолий Чубайс не раз заявлял о разных громких нано-проектах, к которых имеет отношение его компания. Однако, нередко слово и дело расходились. Например, в октябре 2017-г Чубайс объявлял о начале производства «самых совершенных электроскутеров» (или «смартджетов», как его называют сами создатели) Ujet, которые планировало выпускать российская компания OCSiAl.
Однако, с прошлого октября про чудо-скутер нигде больше ни слова. Есть, правда, сайт – но где, как и когда скутер можно будет купить, производство которого анонсировали еще два года назад, не ясно.
Да и то, что скутер – это именно российская новинка, вызывает сомнения. Как и то, что к этому приложило руку «Роснано». Скутеры планировала выпускать компания, зарегистрированная в Люксембурге и с «Роснано» она связана как бы между прочим.
Компанию OCSiAl в 2009 году основал новосибирский ученый Михаил Предтеченский – совместно с красноярским миллиардером Юрием Коропачинским и предпринимателями Юрием Зельвенским, и Олегом Кирилловым. С 2013-го в число акционеров компании вошла корпорация «Роснано». Главный продукт компании – одностенные углеродные нанотрубки.
Что же касается выпуска электроскутеров, то по заявлениям OCSiAl, их производство запустили не они, а компания Ujet Vehicles, расположенная в Люксембурге. В OCSiAl ее называют «спин-оффом OCSiAl» – то есть ее создали основатели российской компании. Обе структуры совместно занимаются разработкой наномодифицированных материалов, однако «по сути, организации являются разными проектами».
Представитель Ujet Vehicles Албан Сирами пояснила, что Ujet Vehicles на 37% принадлежит OCSiAl, однако с «Роснано» компания «никак не связана», в том числе финансово.
В «Роснано», в общем-то, согласны с тем, что Ujet и OCSiAl – действительно разные компании. Однако в компании считают, что фактически Ujet Vehicles – это «внучка» «Роснано», поскольку «Роснано» владеет 19,5% OCSiAl, а та в свою очередь – 37% Ujet Vehicles. То есть, выдавая желаемое за действительное и включив очень большое воображение, «Роснано» все-таки можно привязать к новому скутеру.
Хотя не только «роснановского», но и вообще российского в скутере по словам создателей нет, – только концепт и нанотрубки, все остальное сделано в других странах. Но если следовать логике «Роснано», если в «Мерседес» засунуть нано-светодиод от Чубайса то немецкая автоклассика станет роснановским продуктом.
Чубайс вообще нередко делится успехами российских ученых, всячески привязывая к этим успехам «Роснано». Правда, некоторые «изобретения» потом превращаются в анекдоты. Как с тем планшетом в 2011-м, которым он бахвалился перед Путиным – а потом, когда стало понятно, что это изобретение не только «туфта», но даже в полном смысле и не изобретение вовсе, Чубайс, как всегда из ситуации выскользнул ужом: «мы совпали по времени» с iPad, конкурировать было невозможно».
При этом Чубайс продолжает хвалиться, что в сфере нанотехнологий Россия переживает чуть ли не бум – и году так к 2030-му «Роснано» может стать крупнейшей компанией в стране и превысить по рыночной капитализации «Газпром».
Возможно, для того, чтобы догнать и перегнать «Газпром», Чубайсу и понадобились наши пенсионные накопления?
А деньги липнут к рукам Чубайса
Хотя, в общем-то, Анатолий Борисович славен тем, что умеет делать деньги буквально из ничего. Расскажем вам одну такую историю.
В 2010 году Чубайс за 30 млн. руб. купил в Тверской области 25 га земли возле д. Павлихово Осташковского района, разделил на три участка примерно по 85 га, и продал каждый уже за 136 млн. руб. За один присест по тому курсу Чубайс заработал 13 млн. долларов.
Журналист Олег Лурье попытался повторить бизнес-подвиг Чубайса – купить там же землю дешево, продать дорого. И обнаружил, что земля в Осташковском районе стоит относительно недорого – в среднем 1,5 млн, 3 млн. за похожий участок, в рублях конечно.
Что же за золотые гектары оказались у Чубайса и кто их купил? Покупателем оказалась фирма «Бизнес-инвест», аффилированная, по мнению Лурье, с российским миллиардером Минцем – давним знакомцем Чубайса по совместной работе в Госимуществе в начале 90-х.
Их «дружба» не прекращалась и после. Когда-то в 2007-м, будучи главой РАО ЕЭС, Чубайс совместно с Минцем создают первый закрытый паевой инвестиционный фонд «Перспективные компании». У Чубайса 54,8%, у партнера – 45,2%.
При этом Чубайс, который числился бедным чиновником, свой пай в фонд не внес и числился должником более чем в полмиллиарда рублей. Потом начинаются чудеса в решете.
В августе 2015-го акции фонда прыгают почти до 4 млрд. руб. Это произошло за счет увеличения расчетной стоимости паев, в том числе, и за счет внесения в него трех земельных участков из Тверской области.
В декабре того же года Чубайс официально занимает у бизнесмена Рубена Вартаняна около 7 млн. долларов и вносит их в фонд, погашая собственную паевую задолженность.
Почти сразу после того, как Чубайс стал полноценным совладельцем фонда, тот прекращает свою деятельность, после чего Чубайс получает стоимость причитающихся ему паев, которую определяли они сами с Минцем. В итоге из-за искусственно раздутой стоимости фонда до 4 млрд. Чубайс становится обладателем более 1,8 млрд. руб. или примерно 30 млн. долларов
После этого Чубайс возвращает долг Вартаняну, а остальное сам дает в долг… Минцу. Примерно 23 млн. долларов. Зачем?
Опять немного истории. В 2012 году некое швейцарское АО покупает в деревне Переделки 2 земельных участка общей пл. почти 1,6 га за 246 млн. руб. и начинает там строительство роскошного дворца. Сейчас он построен – площадь более 2,5 тыс. кв. м.
На момент покупки участка владельцем АО был Анатолий Чубайс. Деньги на строительство дворца, порядка 21,9 млн. долларов, АО взяла у кипрского оффшора «01 траст сервис», по мнению Лурье, аффилированного с тем же Минцем. То есть, выходит, деньги которые Чубайс якобы дал в долг Минцу после получения пая из фонда, на деле могли быть возвратом его же долга на стройку. https://www.youtube.com/watch?v=n7R-cJmhxpo
Вообще, бизнес-отношения Чубайса и Минца, где один зачем-то просто обогащает другого, напомнили другую историю, в которой олигарх Прохоров приобрел у вице-премьера Хлопонина виллу в Италии по какой-то просто суперзавышенной цене.
«Домик» в Тоскане, который эксперты оценивали от 7 до 20 млн. евро (а согласно выводам Фонда борьбы с коррупцией – не больше 10 млн. евро), был продан за 2,89 млрд рублей или 44 млн евро (по среднему курсу ЦБ за 2017 год). Если кто-то подумает, что Прохоров просто не умеет считать деньги, он ошибается.
Ларчик очень просто приоткрыл господин Навальный: «Хлопонин курирует недропользование, а интересы Прохорова связаны именно с этой сферой. И как минимум 25 млн евро – это взятка, оформленная таким простым образом».
Сладкий криминальный привкус
Что же касается откровенной уголовщины, то и здесь есть о чем сказать. К примеру, Басманный суд Москвы 8 июня повторно арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, который обвиняется в хищении 198,5 млн рублей у корпорации. Эти средства были направлены в производство вакуумных установок, но проект оказался провальным.
Срок пресечения арестованного ранее топ-менеджера компании по статье за злоупотребления (ч. 2 ст.201 УК РФ), которые в общей сложности обернулись потерями более чем в 700 млн рублей, истек, но Горькову так и не удалось выйти на свободу. Следствие возбудило новое дело и обратилось с ходатайством об очередном аресте. На сей раз по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере«.
По версии следствия, почти 740 млн рублей, о которых шла речь в рамках дела злоупотреблениях, топ-менеджер «Роснано» разместил на счетах ООО «КБ «Смоленский банк» – а перед самой потерей банком лицензии, из него 400 млрд. руб. ушли в пользу брата А. Горькова.
Знал ли о том, что вторят его подчиненные, сам Чубайс? Вопрос риторический – но задавать его нужно следователям. Однако, почему-то не задают.
Отметим, компания «Роснано» за 7 лет своего существования уже неоднократно была замешана в скандальных историях. Экс-руководитель компании Леонид Меламед и бывший член совета директоров Святослав Понуров обвинялись в растрате 226 млн рублей. Фигурантом по данному делу в качестве свидетеля проходил и господин Чубайс. Однако после его показаний и поручительства вопросы у следствия к растратчикам отпали.
Другой способ зарабатывания денег «по-чубайсовски» показан на примере бесконечного строительства фармацевтического завода в Ярославской области. Старт стройке дали 6 лет назад, уже грохнули туда миллиард рублей – а завода как не было, так и нет.
Еще в 2014 году бывший первый замглавы бюджетного комитета Госдумы, а ныне депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева пыталась заинтересовать Генпрокуратуру финансовыми схемами, которые прокручивают в «Роснано», указывая на то, что Счетная палата выявила там целый букет экономических преступлений: мошенничество в финансовой сфере, нецелевое использование бюджетных средств, перевод бюджетных средств в офшорные юрисдикции т.д. и т.п.
По ее мнению, вся деятельность господина Чубайса – сплошная афера. И вообще складывается ощущение, что «Роснано» работает не на технологии, а на своего единственного акционера – чего стоит только выплата ему дивидендов за 2017 год в размере полумиллиарда рублей. И это при колоссальных убытках компании.
С 2007 по 2015 год в госкорпорацию было вложено 312 млрд рублей – но с учетом, что с 2016-го «Роснано» будет зарабатывать сама. Но, как утверждают в самой компании, кризис и санкции помешали ей перестать быть бюджетным нахлебником. Хотя в кризисе ли дело – если, к примеру, весной 2016 года Счетная Палата признала половину инвестпроектов «Роснано» неэффективными, с убытком в 13,1 млрд рублей.
Мы крадем – но с нас не убудет
Хотя чего печалиться о потерянных миллиардах, если государство все равно безудержно пополняет баланс «Роснано»? Вот, например, стало известно, что российское правительство предоставило «Роснано» государственные гарантии на сумму 35,5 млрд рублей. Хотя за месяц до этого Анатолий Чубайс уверял президента, что бюджетных денег больше не потребуется – мол, мы теперь сами с усами.
Есть и другая любопытная тема, говорящая о том, как «Роснано», которому не нужны деньги из бюджета, эти деньги все-таки получает и как их перемалывает в своих жерновах.
Речь идет об очень любопытном ООО «Управляющая Компания «Роснано». Ее возглавляет все тот же супер-менеджер Анатолий Чубайс, которому принадлежит и доля в компании. Именно это ООО управляет АО «Роснано». Цена вопроса – 19 млрд. руб. за 5 лет или около 4 млрд. руб в год.
Интересно и то, как «УК «Роснано» получила право управления основной компанией Чубайса. Согласно законодательству, любые сделки с участием госкомпаний возможны только в рамках конкурса (госзакупок). В случае с «Роснано» закупка осуществлялась у единственного поставщика – никаких конкурентов не было и в помине. А значит, не было и снижения цены.
А чтобы узаконить передачу права на управление «Роснано», оказалось достаточно одного-единственного заседания закупочной комиссии и дружного голосования «за».
В итоге господа получили право бесконтрольно и безотчетно тратить бюджетные миллиарды через «УК «Роснано», основной статьей расходов которого является зарплата, премии и прочие бонусы для сотрудников, а так же самые различные закупки, не имеющие никакого отношения к строительству заводов и инвестициям. Например, из 3,7 млрд. руб., полученных УК от АО, 2,5 млрд. руб. было потрачено на услуги, оказанные сторонними лицами в пользу «УК «Роснано».
Весьма охотно «Роснано» тратится на пиар в Интернете, о чем свидетельствует большое количество соответствующих госзакупок на десятки млн. руб. И все без конкурса.
Без торгов были наняты и смежные специалисты в сфере IT: на работу сисадминов «Роснано» потратило больше 100 млн. руб. А уж сколько УК тратит на юристов, да все больше зарубежных – это вообще уже притча во языцех.
За год расходы на юристов и консультантов исчисляются сотнями миллионов рублей. Такое ощущение, что своих юристов в компании просто нет – к иностранным юристам обращаются по любому поводу, причем всегда исполнителями оказываются дорогостоящие фирмы.
Вот, например, фирма «Дентонс» получила 20 с лишним миллионов за… юридические консультации по всего одному вопросу. При этом, по мнению специалистов, цена услуг юристов, нанятых Чубайсовскими людьми без конкурса, на порядок выше даже обычных рыночных расценок.
Нельзя не сказать и про некие «оффшорные игры», которыми забавляются роснановские менеджеры. Вот, к примеру, закупку на 206 млн. руб за «инвестиционно-банковские услуги» отдали (опять же без конкурса) единственному поставщику, которым является… кипрский офшор Novomet Oil Services Holding Limited.
Наверное, в «Роснано» запамятовали о том, что лично президент Путин называл деоффшоризацию страны одним из важнейших направлений экономической политики государства. И хотя пока закон запрещает госзакупки у офшорных компаний только госорганам, а не госкомпаниям – президентский посыл очевиден.
И вот теперь задумайтесь на минуточку. Человек, который обогащает лично себя, делая деньги буквально из воздуха, и одновременно выкачивает из бюджета миллиарды рублей, которые потом идут на провальные проекты или попросту крадутся – вот ему теперь потребовался доступ к нашим пенсионным накоплениям.
Именно на них не построят очередной завод или какой-нибудь состоявшийся проект сочтут неудачным, сославшись на кризис – и спишут эти расходы легко и ненавязчиво. То есть все, что нами нажито непосильным трудом спишут в расходы.
Может, это ход такой совместный Чубайса и государства – когда в силу обсуждаемого сейчас в верхах повышения пенсионного возраста многие россияне до пенсии просто могут не дожить?
Тогда почему никто не задается вопросом – зачем мы всю жизнь платим налоги, в том числе, те самые «пенсионные», которые теперь Чубайс хочет забрать, чтобы прокручивать в своих подозрительных и убыточных схемах? В общем, «чубайсят» простой народ, как хотят. Впрочем, разве не так всегда и было?