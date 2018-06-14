Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет
В Москве скончался режиссер и депутат Государственной думы Станислав Говорухин. О его кончине сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Станиславу Говорухину было 82 года
В Москве скончался режиссер и депутат Государственной думы Станислав Говорухин. О его кончине сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Станиславу Говорухину было 82 года.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации режиссера и депутата в тяжелом состоянии. Позднее появилась информация, что Говорухин находится в подмосковном санатории «Барвиха».
Станислав Говорухин является режиссером таких известных фильмов, как «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину». Он также снял сериал «Место встречи изменить нельзя».
Депутатом Госдумы он впервые стал в 1993 году. Парламентарии предложили увековечить память Станислава Говорухина и поставить ему памятник в столице.