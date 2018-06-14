Подавляющее число россиян высказалось против повышения пенсионного возраста
Согласно результатам опроса общественного мнения компании «Ромир», против повышения пенсионного возраста высказались 92% россиян. Пенсионную реформу одобрили только 8% опрошенных
Большая часть российских граждан негативно относятся к решению правительства повысить пенсионный возраст. Сделать это власти планируют уже в 2019 году.
Согласно результатам опроса общественного мнения компании «Ромир», против повышения пенсионного возраста высказались 92% россиян. Пенсионную реформу одобрили только 8% опрошенных.
Повышение пенсионного возраста положительно оценили также 12% молодежи (18-24), однако в остальных возрастных группах число недовольных решением властей составляет 92-93%.
58% россиян считают, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, а не 65, как считает правительство. 32% респондентов высказались за то, что мужчины должны выходить на пенсию еще раньше – в 50-58 лет.
Около 60 процентов опрошенных полагают, что 55 лет это справедливый возраст для наступления пенсионных оснований у женщин (правительство предлагает повысить до 63 лет).