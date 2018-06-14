В чужих одеждах
В человеческом обществе одежда всегда играла большую, чуть ли не решающую роль в восприятии образа ее носителя. Когда в деревню Новой Гвинеи приходил гость из соседнего племени в чистой набедренной повязке и с ожерельем из двадцати тигровых зубов, он, естественно, внушал к себе почет и уважение. Со временем ожерелье и повязка приобрели более изысканный вид, но эффект красивой одежды сохранил свою изначальную сущность.
Сегодня такой «эффект одежды» принял довольно специфичную форму и состоит в стремлении общественных деятелей, политиков, крупных и мелких бизнесменов, а также завзятых мошенников, обзавестись высокими учеными степенями, почетными званиями, наградами и дипломами. Для чего? – Все очень просто. Дело в том, что уважение к ученому в российском общественном мнении все еще теплится и вызывает чувство доверия, а именно это и требуется разного уровня прохвостам для успеха своего «бизнеса» и облапошивания несведущих в науках гоголевских «значительных лиц».
В теперешней России названная изысканная «одежда» порой обретает гротескные формы. Министры, думские лидеры, директора концернов, владельцы холдингов и т.п. стремятся «приобщиться к науке», приобретая, исключительно ради вывески и авторитета, ученые степени. Вожделенные «корочки» кандидатов и докторов наук, академиков, лауреатов правительственных премий, почетные звания и ордена создают им защитный панцирь, укрытие от превратностей судьбы, неизбежных в политически и экономически неспокойное время. Ради приобретения такого панциря дальновидные мелкие и крупные аферисты готовы отдать немалые деньги. За деньги в замысловатой цепочке «откатов» организуются дорогостоящие проекты и контракты, за деньги покупаются научные статьи (то есть включают состоятельного плательщика в число соавторов), за деньги пишутся и издаются книги. А по своей сути, присвоение незаслуженных ученых степеней, лауреатских и прочих почетных званий является обычным воровством.
Сложность доказательства (и наказания) такого воровства связана со сложностью современной науки: далеким от науки людям трудно разобраться, где в научной работе истина, а где «туфта» и подделка. Это и привело к интенсивному размножению особой популяции порой уникальных, энергичных и оборотистых аферистов в российской научной и ВУЗовской среде, столь насыщенной формалистикой, а не конкретной материальной деятельностью.
Сегодня голосистые, одетые в чужую «одежду» хлестаковы и ученые воробьи с павлиньими перьями чувствуют себя вполне комфортно. Ведь разбираться в их многоступенчатых аферах знающему специалисту обычно недосуг, да и просто противно. Именно поэтому интеллектуальные прохвосты, как это нередко бывает среди людей, торжествуют, разлагая общество и грабя государство. Что с ними делать? – Бог ведает. Разве только специальная, всесильная научная ЧК когда-нибудь могла бы поправить дело, то есть прижать или еще лучше – пересажать – явных научных мошенников и казнокрадов. Но ведь и в такой комиссии трудились бы живые люди с заботами о своей безопасности, семье и о зарплате.
Итак, в который раз, всплывает традиционное российское «что делать?». Где тот гений, что сорвет с прохвостов их ученую «одежду», где тот бескорыстный Перельман, что решит столь древнюю научную проблему?
P.S. Автора заметки можно упрекнуть в недостатке, вернее, в полном отсутствии имен и фактов. Но примеры носителей чужих одежд столь многочисленны, что назвать их может практически любой читатель.