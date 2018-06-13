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13 июня 18:16

Силовые ведомства на время проведения ЧМ-2018 перестали публиковать новости об убийствах и грабежах

Российские власти дали указание силовым ведомствам страны в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 не публиковать плохие новости. Журналисты уже обратили внимание, что с официальных сайтов МВД и ГИБДД уже пропали криминальные новости

Фото: newstracker.ru

Российские власти дали указание силовым ведомствам страны в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 не публиковать плохие новости. Журналисты уже обратили внимание, что с официальных сайтов МВД и ГИБДД уже пропали криминальные новости.

Так, на официальном сайте Министерства внутренних дел РФ «плохие» новости перестали появляться с 6 июня. Сейчас пресс-служба ведомства публикует в основном новости о проведении профилактических работ, днях открытых дверей, а также о работе правоохранителей с детьми и подростками.

На сайте ГИБДД РФ также в последнее время можно прочитать только новости и деятельности сотрудников ведомства по профилактике ДТП.

Znak.com отмечает, что накануне Чемпионата по футболу правоохранительные органы стали чаще воздерживаться от комментариев по факту происшествий. Например, на Уралмаше неизвестные за ночь испортили около 50 автомобилей, но в полиции отказались давать пояснения по данному поводу.

На условиях анонимности силовики подтвердили, что руководству ведомств поступила директива не направлять в СМИ сообщения о происшествиях криминального характера. Таким образом, по указанию «сверху» в российских городах внезапно перестали убивать, грабить и торговать наркотиками, но пока только «на бумаге».

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