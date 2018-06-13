На полуострове Крым из-за аварии на подстанции отключилось электричество
В Крыму на территории практически всего полуострова в среду. 13 июня, отключилось электричество. Согласно предварительным данным, полуостров остался без света из-за аварии на подстанции «Тамань»
В Крыму на территории практически всего полуострова в среду. 13 июня, отключилось электричество. Согласно предварительным данным, полуостров остался без света из-за аварии на подстанции «Тамань».
Уже около часа света нет в нескольких районах Симферополя, Севастополя и других крымских городах. Также сообщается о проблемах с сотовой связью и остановке движения троллейбусов.
Источник агентства «Крыминформ» сообщил, что отключение произошло на энергомосту из Краснодарского края, по которому поставляется электричество в Крым.
По уточненным данным, в среду днем произошла авария на подстанции «Тамань». Там случилось задымление на одной из секций, что привело к отключению линии электропередачи, которые шли к энергомосту в Крым.
Позднее глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что произошло срабатывание противоаварийной автоматической системы из-за скачков напряжения. Чиновник пообещал, что подача электричества будет возобновлена примерно через три часа.
Сейчас некоторые учреждения подключены к аварийным генераторам.
Напомним, в конце 2015 года Крым полностью остался без электричества из-за подрыва ЛЭП в Херсонской области, по которым на полуостров поступало электричество. Для решения этой проблемы российские власти запустили энегомост на полуостров из Краснодарского края. Третья ветка моста была запущена весной 2016 года.