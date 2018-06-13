Депутат Госдумы попросила россиянок не вступать в сексуальные отношения с гостями ЧМ-2018
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева попросила россиянок не вступать в сексуальные отношения с иностранными болельщиками и не повторять «печальный опыт» летней Олимпиады 1980 года
В Государственной думе выразили беспокойство по поводу наплыва большого числа иностранных гостей в Россию в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Некоторые депутаты опасаются, что после крупного международного турнира в стране резко вырастет число матерей-одиночек.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева попросила россиянок не вступать в сексуальные отношения с иностранными болельщиками и не повторять «печальный опыт» летней Олимпиады 1980 года.
«Даже если женятся, увозят, потом девушка не знает, как оттуда (вернуться). Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее», - объяснила свое беспокойство депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Тамара Плетнева напомнила, что после летних Игр-1980 в СССР резко выросло число матерей, которые одни воспитывали «детей Олимпиады». После Чемпионата мира по футболу ситуация может повториться, если российские девушки будут вступать в интимные отношения с иностранными гостями.
«Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой», - добавила депутат.