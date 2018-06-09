Руководителей московских предприятий попросили освободить сотрудников от работы в день открытия ЧМ-2018
В Москве 13 и 14 июня могут объявить выходными днями в связи с открытием Чемпионата мира по футболу-2018. Мэр города Сергей Собянин попросил руководителей предприятий освободить своих сотрудников от обязанности приходить на работу
В Москве 13 и 14 июня могут объявить выходными днями в связи с открытием Чемпионата мира по футболу-2018. Мэр города Сергей Собянин попросил руководителей предприятий освободить своих сотрудников от обязанности приходить на работу.
В заявлении Сергея Собянина говорится, что 13 и 14 июня в российскую столицу приедут десятки тысяч болельщиков, поэтому нагрузка на общественный транспорт и дороги значительно возрастет.
Кроме того, в связи с прибытием на церемонию открытия мирового футбольного первенства иностранных лидеров в городе будут введены ограничения движения, «как при любом государственном визите».
Мэр Москвы обратился к работодателям с просьбой «отнестись к своим сотрудникам максимально лояльно» и дать им выходной. Москвичей Собянин попросил в эти дни отказаться от использования личного транспорта.
Напомним, власти Сочи в связи с проведением ЧМ-2018 также попросили руководителей местных предприятий сделать дни проведения матчей выходными. Таким образом, жители города-курорта будут отдыхать 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля.