Росприроднадзор потребовал закрыть мусоросжигательный завод Игоря Чайки из-за жалоб москвичей
Росприроднадзор опубликовал распоряжение, в котором говорится о закрытии мусоросжигательного завода на востоке Москвы. Требование ведомства связано с многочисленными жалобами местных жителей
Росприроднадзор опубликовал распоряжение, в котором говорится о закрытии мусоросжигательного завода компании ООО «Хартия» в промзоне «Руднево» на востоке Москвы. Требование ведомства связано с многочисленными жалобами местных жителей. Основным владельцем этого предприятия является сын генпрокурора Юрия Чайки Игорь Чайка.
В распоряжении Росприроднадзора говорится, что работа мусоросжигательного завода должна быть приостановлена на 90 суток. В ходе проверки специалисты ведомства установили, что предприятие ООО «Хартия» осуществляет деятельность без документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Компания будет привлечена к административной ответственности, сообщает ТАСС.
Проверка завода проводилась по жалобам жителей близлежащих домов. Москвичи, в частности, жаловались на неприятный запах из-за отходов.
ООО «Хартия» Игоря Чайки занимается сбором и вывозом мусора. Компания получила госконтракты на вывоз отходов в Москве, Московской области, Ярославской области, Туле и Тульской области.