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08 июня 16:14
Митрохин Сергей

Член Политкомитета ЯБЛОКА

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Юрьев день едроса Сидякина

Знаменитый депутат и полярник-антарктик Александр Сидякин решил в очередной раз потрясти основы сногсшибательностью своих законодательных инициатив.

Автор законов об НКО-иноагентах и драконовских штрафах за митинги, естественно, и на этот раз не изменяет себе. Конечно, речь опять идет о бесшабашном завинчивании гаек.

Поражает другое: та сфера, в которую неожиданно занес законодателя полет его отчаянной мысли.

На этот раз — в ЖКХ.

Вы спросите: неужели и в ЖКХ можно завинчивать какие-то гайки? Отвечаю: сделать это так же просто, как растоптать белую ленточку на трибуне Государственной Думы!

Сидякин озаботился проблемой кворумов собраний собственников в многоквартирных домах (МКД).

Не хотят граждане проводить собрания, хоть ты тресни! С другой стороны, есть, по мнению полярника и другая крайность. Где-то, оказывается, есть такие ретивые Швондеры, которые загоняют жильцов на собрания чуть ли не каждые два дня!

Для каждой из этих крайностей у кругосветного путешественника нашлось свое противоядие.

Инертность жителей можно конвертировать в активность! Вы уже догадались? Ну конечно же! Для этого надо запустить в голосование собственников ресурс «Активный гражданин»! Помимо облегчения процесса, тут ведь и другая задача решается, государственная. Ведь эти самые пассивные граждане, которых среди квартировладельцев 99%, в случае неожиданного пробуждения активности могут и неправильно проголосовать, не по государственному. А вот тут-то их «Активный гражданин» и поправит.

Напасть швондеровского активизма покоритель Южного полюса предлагает решить другим способом. Единый день голосования! Точнее дни! С 22-го по 26-е!

На пользование вашим правом собственности вам отводится три дня в месяц. И что я там в своем комментарии занудствую про Конституцию? Скучно это! Для правоверного единоросса гораздо важнее национальная традиция.

И тут Сидякин в ошеломительно глубокую жилу попал. Ни много ни мало, открыл для Отечества новую скрепу!

Помните Юрьев день? Первый на Руси Единый День Голосования (ногами). Это же был никакой не запрет свободы крестьян, а наоборот — законодательно утвержденное Судебником 1497 г. право переходить от одного помещика к другому.. Правда, не целый год, а пару недель — до и после 6 декабря. Зато порядок навели в этом вопросе!

В принципе, единый день можно по всем сторонам нашей хаосной жизни запустить. Например, разрешить собственникам в единый день продавать и покупать квартиры, а бизнесменам — заключать сделки. Ведь швондеров ретивых и в бизнесе хватает. И далеко не только в бизнесе!

Тут правда, наверняка всякие недобитые либералы завопят:

- через Юрьев день Русь к крепостному праву пришла: Иван III завинтил гайку, а Борис Годунов ее запаял так, чтобы никому неповадно было отвинчивать. А может лучше собственникам дать реальное право распоряжения землей и имуществом (согласно Жилищному Кодексу)?тогда они на собрания как ошпаренные бегать будут!

На эти вопли полярнику есть что ответить:

- Не понимаете вы, господа, что такое наша родная русская скрепа. Этимологический словарь откройте. Корень у нее тот же самый, что и у слова крепкий, крепость. Осажденная врагами Родины, разумеется.Так что и крепостное право — тоже одна из наших скреп, о чем даже великий Зорькин статью написал.

А я вот совсем не собираюсь аопить. Скажу тихо, по-доброму:

- Саш, а может в Антарктиде, оно лучше будет? У них «системность при проведении собраний» уже настолько «в привычку вошла», что они только стаями ходят. И еще: прихвати с собой, пожалуйста, министра строительства и ЖКХ, который твою инициативу одобрил.

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