Родственники жертв авиакатастрофы в Сочи обратятся в Высокий суд Лондона
Родственники жертв авиакатастрофы которая произошла в конце декабря 2016 года, будут добиваться страховых выплат в соответствии с международными правовыми актами
Родственники жертв авиакатастрофы в Черном море, которая произошла в конце декабря 2016 года, будут добиваться страховых выплат в соответствии с международными правовыми актами в Высоком суде Лондона. Об этом сообщили адвокаты юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры».
Российские адвокаты провели с английскими коллегами из юрфирмы iLaw консультации и переговоры, по итогам которых были подготовлены процессуальные документы и принято решение о начале активных действий по представлению и защите интересов родственников погибших в авиакатастрофе в Высоком суде Лондона.
Согласно Воздушному кодексу, Варшавской и Монреальской Конвенциям, а также Федеральным авиационным правилам, при выполнении международных авиаперевозок в страны ЕС и другие страны, предъявляющие к страхованию рисков ответственности требования, предусмотренные REGULATION (EC) No 785/2004, размер ответственности авиакомпании перед третьими лицами составляет не менее 250 000 СПЗ (Специальных прав заинствования) по пассажиру.
Страховая компания «СОГАЗ» и английский перестраховщик Amlin в рамках исполнения своих обязательств перед родственниками погибших выплатили компенсацию в минимальном размере – 2,03 млн рублей. Адвокаты потерпевших настаивают на том, что размер выплаты должен составлять 21,7 млн рублей (курс СПЗ составляет 87,70 рублей). Таким образом, каждой семье не доплатили около 19 млн рублей.
В фирме «Трунов, Айвар и партнеры» уточнили, что судебная система Англии оценивает стоимость жизни в среднем в 1 млн фунтов стерлингов (83 млн рублей).
Напомним, самолет летного отряда Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря 2016 года после вылета из аэропорта Сочи, где лайнер осуществлял дозаправку. Самолет выполнял рейс в Сирию.
В результате авиакатастрофы погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа. В числе погибших артисты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, журналисты телеканалов «Первый канал», «Звезда» и «НТВ», директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и его пресс-секретарь, известный врач Елизавета Глинка.